Südtirols “prima la musica”-Mitgliedschaftsantrag wird in Abstimmung mit Tirol geprüft

Von: luk

Erl – Am 28. Mai haben sich im Festspielhaus in Erl im Bundesland Tirol die Kulturreferentinnen und -referenten der österreichischen Bundesländer getroffen. Mit dabei war auch Südtirols Kulturlandesrat Philipp Achammer. Beim Treffen ging es unter anderem um eine faire, nachhaltige Finanzierung von Kultur, die gerade in Zeiten stagnierender Budgets eine große Herausforderung darstellt: „Wir sind überzeugt, dass es eine gemeinsame Anstrengung braucht, um auch im Bereich Kultur zu einem ‘Fair Pay’ zu kommen. Südtirol beteiligt sich aus Überzeugung und mit Nachdruck an Initiativen, die eine nachhaltige Finanzierung von Kultur fördern“, hält Landesrat Achammer fest.

Angesprochen wurde auch ein Thema, das für Südtirol von großer Bedeutung ist: Seit 30 Jahren gibt es in Österreich mit „Musik der Jugend – prima la musica“ einen renommierten Wettbewerb für musikbegeisterte Kinder und Jugendliche. „Dieser Talentwettbewerb ist ein tolles Kulturereignis, bei dem die Vielfalt der jungen musikalischen Talente hörbar wird. Zudem ist es auch für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ein Erlebnis, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und Freundschaften zu schließen“, ist Landesrat Achammer überzeugt. Südtirol hat daran bisher über den Gesamttiroler Landesbewerb teilgenommen, nun wird der Antrag auf eine eigenständige Mitgliedschaft geprüft. „Dies erfolgt nach einem festgelegten Zeitplan und in Abstimmung mit dem Bundesland Tirol“, informiert Landesrat Achammer.

Themen der Konferenz waren zudem die hauptamtliche Betreuung von ehrenamtlichen Museen und die Stärkung von Initiativen der Erinnerungskultur. „Das Treffen hat gezeigt, dass auch für Südtirol viele der Initiativen der österreichischen Bundesländer von großem Interesse sind und darum von uns aktiv mitgetragen werden. Denn uns allen ist es ein großes Anliegen Kultur und die Wertschätzung für diesen wichtigen Bereich zu stärken “, sagt Landesrat Philipp Achammer.