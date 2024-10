Tag der Geodiversität in Aldein zeigt Gesteinsvielfalt auf

Von: luk

Aldein – Zum ersten Mal wurde dieses Jahr der Tag der Geodiversität am 6. Oktober in Südtirol begangen. “Die Initiative in Aldein fügt sich ein in eine Reihe von Veranstaltungen in aller Welt, die darauf abzielen, für die Vielfalt unserer Landschaften zu sensibilisieren und auf die Verantwortung aufmerksam zu machen, die wir im Umgang mit ihnen haben”, betonte Virna Bussadori, Direktorin der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung am vergangenen Sonntag in Aldein. Gemeinsam mit dem Klimakreis, der Bibliothek und dem Bildungsausschuss Aldein sowie mit dem Geoparc Bletterbach hatte die Koordinationsstelle Unesco auf Südtirol-Ebene einen Nachmittag im Zeichen der geologischen Vielfalt organisiert.

Landesgeologe Volkmar Mair und Corrado Morelli vom Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung zeigten und erklärten bei einem Spaziergang auf dem Dorfplatz und Friedhof rund 40 Interessierten die unterschiedlichen Gesteine. “Nahegelegene” Gesteine wie Porphyr und Grödner Sandstein finden sich in den Pflastersteinen und Blumentrögen wieder, Aldein habe jedoch “das Beste aus ganz Südtirol vereint”, so die beiden Experten. Insbesondere die Kopfsteinpflaster, aber auch die Friedhofsmauer birgt eine ungeahnte Gesteinsvielfalt aus dem ganzen Land. Zwei Vitrinen mit besonderen Exemplaren aus der Gemeinde Aldein stellten Mair und Morelli anschließend im Aldeiner Pfarrheim vor, wo auch die Prämierung des Fotowettbewerbs zu den geologischen Besonderheiten der Gemeinde durch den Klimakreis Aldein stattfand.