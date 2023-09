Tag der Zweisprachigkeit: Prüfungssimulation am 18. Oktober

Bozen – Anlässlich des Tages der Zweisprachigkeit bietet die Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen am Mittwoch, den 18. Oktober, von 8.30 bis 17.00 Uhr in der Südtiroler Straße 50 in Bozen eine Reihe von kostenlosen Schulungs- und Informationsangeboten an.

Programm

Die Veranstaltung beginnt am Vormittag von 8.30 bis 10.00 Uhr mit einer Vorstellung der Prüfung, der Anmeldung, des Zeitplans, der Anerkennung von Sprachzertifikaten und Qualifikationen. Danach folgt von 10.30 bis 13.00 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr die Simulation der mündlichen Prüfung, unterteilt in die verschiedenen Niveaustufen mit einem Thema in italienischer oder deutscher Sprache. Die Arbeiten werden sofort korrigiert und die Prüferinnen und Prüfer geben ein unmittelbares Feedback. Es besteht aus einem Gespräch, um Stärken und Schwächen im mündlichen Ausdruck zu erkennen. Schließlich besteht während der gesamten Dauer der Veranstaltung die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Mitarbeitenden des Zentrums für Mehrsprachigkeit, während denen persönliche Wege zum Spracherwerb bzw zur Verbesserung der Sprachkenntnisse abgesteckt werden, auch gibt es Beratung über nützliche Materialien zur Prüfungsvorbereitung.

Informationen

Um an der Simulation teilzunehmen, ist eine digitale Anmeldung innerhalb 2. Oktober notwendig.

Alle Informationen zu Inhalt und Anmeldung gibt es auf der Landeswebsite, unter der Telefonnummer 0471 413900 oder per E-Mail an ebt@provincia.bz.it. Die Veranstaltung wird von der Dienststelle für Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen der Landesabteilung für Landessprachen und Bürgerrechte in Zusammenarbeit mit dem Bozner Zentrum für Mehrsprachigkeit der Landesabteilung für italienische Kultur organisiert.