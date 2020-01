Tag des Gedenkens in Meran

Meran – Zum Tag des Gedenkens, der im Jahr 2000 eingeführt wurde, um die Erinnerung an die Vernichtung und Verfolgung des jüdischen Volkes und an die Deportation militärischer und politischer Gefangener in die NS-Konzentrationslager wachzuhalten, wird die Meraner Stadtverwaltung eine Gedenkfeier veranstalten.

Diese findet am Montag, 27. Januar um 12.00 Uhr am Ort des Gedenkens bei der früheren Bosin-Kaserne in der Luis-Zuegg-Straße statt. Dort war in den Jahren 1944/1945 ein Nebenlager des Bozner Durchgangslagers eingerichtet worden. Bei dieser Gelegenheit wird bei der Gedenktafel aus Marmor ein Kranz niedergelegt, der an diese traurigen Ereignisse erinnern soll.

Weitere Veranstaltungen (bei freiem Eintritt)

11. Januar bis 27. März – Ausstellung Die Blumen des Bösen. Frauen in den Irrenhäusern des Faschismus, Frauenmuseum, Meinhardstraße 2.

23. Januar, 16.00 Uhr – Vorstellung des Buches Una giornata della memoria. 364 giorni dell’indifferenza von Federico Steinhaus, Kulturzentrum, Cavourstraße 1. Organisation: Società Dante Alighieri – Sezione di Merano.

24. Januar, 18.00 Uhr – Filmvorführung Die Frauen von Ravensbrück von Loretta Waltz, D 2005, 90’. Organisaton: Urania Meran.

26. Januar, 10.30 Uhr – Sulle tracce di una comunità: Führung mit Pietro Fogale.

26. Januar, 18.00 Uhr – Bruno Avataneo stellt in der Synagoge an der Schillerstraße 14 sein Buch Le ossa affaticate di Salomon Castelletti. Storia di una famiglia di ebrei mantovani vor.

27. Januar, 15.00 Uhr – So brachten sie auch Dr. Balog weg: Stadtspaziergang mit Joachim Innerhofer und Sabine Mayr auf den Spuren der Juden in Meran. Organisation: Urania Meran – Treffpunkt: Villa Balog (Ex Hotel Augusta), Otto-Huber-Straße 2.

27. Januar, 20.30 Uhr – Il lungo silenzio. La deportazione della donne nei lager nazifascisti: Vortrag mit Antonella Tiburzi im Frauenmuseum, Meinhardstraße 2.

28. Januar, 20.00 Uhr – Fu stella : Lesung mit Matteo Corradini (in lingua italiana) im Kulturzentrum an der Cavourstraße 1 – Organisation: Stadtbibliothek.

29. Januar, 18.00 Uhr – Ein deutsches Leben von C. Krönes, O. S. Müller, R. Schrotthofer, F. Weigensamer, 113’. A/D 2016, Film in deutscher Sprache – Ariston-Kino.

29. Januar, 20.30 Uhr – Chi scriverà la nostra storia von Roberta Grossman, 95’, 2018, Film in italienischer Sprache – Ariston-Kino.

30. Januar, 20.00 Uhr – (Jüdische) Sicht auf ein anderes Meran. Diskussion mit Jakob De Chirico, Matthias Schönweger, Robert und Shirley Holton, Joachim Innerhofer, Ewald Kontschieder und Paul Rösch. Einführung und Moderation: Sabine Mayr. Organisation: Stadtbibliothek.