Erinnerung zum 80. Geburtstag

Theaterpremiere in Sterzing zu Ehren Alexander Langers

Montag, 16. Februar 2026 | 13:44 Uhr
alexander langer
Facebook/Giuseppe Civati
Von: Ivd

Sterzing – Anlässlich des 80. Geburtstags von Alexander Langer wird am Sonntag um 18 Uhr im Stadttheater Sterzing erstmals das Theaterstück „Forum Langer. Eco di un viaggiatore leggero“ aufgeführt. Die Premiere findet in Langers Geburtsstadt statt und widmet sich Leben, Denken und politischem Wirken des Südtiroler Politikers, Publizisten und Friedensaktivisten.

Die Produktion ist eine Zusammenarbeit von Teatro Pratiko und Teatro delle Albe aus Ravenna, in Kooperation mit der Fondazione Alexander Langer Stiftung sowie weiteren Partnern. Regie führt Alessandro Argnani. Auf der Bühne spricht die 25-jährige Schauspielerin Alice Cottifogli Texte Langers. Videobeiträge und Stimmen von Jugendlichen aus Sterzing, Meran, Rom und Reggio Emilia greifen zentrale Themen seines Wirkens auf, darunter Ökologie, Frieden und Zusammenleben.

Das Stück versteht sich als theatrales „Forum“ und knüpft inhaltlich an das von Langer initiierte „Verona Forum für den Frieden und die Versöhnung im Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens“ an. Mehrere Stimmen und Perspektiven sollen ein vielschichtiges Bild zeichnen. Neben historischen Bezügen fließen auch aktuelle Reflexionen junger Menschen ein.

Die Inszenierung ist Ergebnis eines längeren Recherche- und Workshopprozesses mit Schulen in Südtirol und Italien. Bereits im Mai 2025 wurden Teile des Projekts im Rahmen des Europatags in Meran sowie bei einer Tagung in Reggio Emilia vorgestellt. Für die aktuelle Aufführung fanden Proben unter anderem in Bozen und Sterzing statt.

Die Veranstaltung in Sterzing wird von der Autonomen Provinz Bozen – Bereich italienische Kultur – unterstützt und in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern organisiert. Der Eintritt ist frei.

Bezirk: Wipptal

