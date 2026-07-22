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Bregenzer Seebühne als Kulisse für "La Traviata"

Van der Bellen eröffnet die 80. Bregenzer Festspiele

Mittwoch, 22. Juli 2026 | 08:56 Uhr
Bregenzer Seebühne als Kulisse für \
APA/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR STIPLOVSEK
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Von: apa

Präsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Mittwoch die 80. Bregenzer Festspiele. Als Herzstück des Festivals feiert am Abend die erste Seebühnen-Inszenierung von Verdis “La Traviata” Premiere. Im Festspielhaus wird ab Donnerstag Leoš Janáčeks Oper “Die Ausflüge des Herrn Brouček” gezeigt. Bis 23. August stehen knapp 80 Veranstaltungen auf dem Programm, 228.000 Tickets sind aufgelegt, 188.000 davon für das Spiel auf dem See. Diese waren bereits zu Ostern ausverkauft.

“La Traviata” wird 28 Mal zur Aufführung kommen. Mit den Musiktheatern “YUM!” (Wen Liu, Sarah Théry) und “Passion of the Common Man” (Daniel Bjarnason, Royce Vavrek), einem Auftragswerk der Festspiele, sowie dem Schauspiel “under the influence” (Natalie Baudy) sind drei Uraufführungen zu sehen. Die um 10.30 Uhr beginnende Eröffnungszeremonie mit Festreden von Van der Bellen, Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Festspielpräsident Hans-Peter Metzler wird live in ORF 2 (ab 9.55 Uhr) und 3sat (ab 10.30 Uhr) ausgestrahlt und via Livestream auf vorarlberg.ORF.at übertragen.

(S E R V I C E – 80. Bregenzer Festspiele von 22. Juli bis 23. August. www.bregenzerfestspiele.com )

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