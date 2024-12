Visualizing Klimawandel: Ausstellung am Campus Bozen

Von: mk

Bozen – Die Erkenntnisse der Wissenschaft sind eine entscheidende Grundlage zur Förderung positiver Veränderungen, insbesondere in Hinblick auf die Klimakrise. Ebenso wichtig sind Kommunikationsinstrumente und -strategien, um dieses Wissen der Öffentlichkeit verständlich und ansprechend zu vermitteln. Eine Ausstellung, die sich dem Klimawandel und der visuellen Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse widmet, wird am Mittwoch, den 18. Dezember, in der Bibliothek der Freien Universität Bozen eröffnet.

Vom 18. Dezember 2024 bis zum 29. Jänner 2025 wird in der Bibliothek der Freien Universität Bozen eine Ausstellung zum Klimawandel und der visuellen Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse gezeigt. Die Eröffnung findet am Mittwoch, den 18. Dezember 2024 um 18.00 Uhr im Beisein von Prof.in Elisabeth Gsottbauer (Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit) und Prof. Kris Krois (Masterstudiengang Eco-Social Design) sowie Gästen von WEI SRAUM. Design Forum Tirol statt, einer Plattform für die vielfältigen Bereiche der visuellen Kommunikation und des zeitgenössischen Designs.

Die Kraft des Designs zur Vermittlung von Wissenschaft

Ziel der Ausstellung ist es, Forschende und Designer zusammenzubringen und sie durch innovative und vielfältige visuelle Ansätze zu Mitgestaltenden in der Wissenschaftskommunikation zu machen. Die Ausstellung zeigt mit ausgewählten Beiträgen auf, wie es möglich ist, über klimatische Fragestellungen in Bildern zu sprechen und so auch für komplexe Themen eine gemeinsame Sprache zu finden. Die Exponate reichen von Infografik bis Illustration, von Graphic Novel bis Produktdesign, vom Animationsfilm bis zur räumlichen Installation und zur interaktiven Datengeschichte.

„Wir sind uns bewusst, dass fantasievolle und unterschiedliche Ansätze notwendig sind, um die Themen der Zukunft greifbar zu machen“, erklären Gsottbauer und Krois. „Bei möglichst vielen Menschen das Interesse an Daten, Fakten und Zusammenhängen zu wecken, ist eine Voraussetzung, um unser Potenzial für Veränderung zu entfalten“. Visuelle Methoden können Brücken zwischen Forschung und Gesellschaft bauen, indem sie „Wissen in Bildern“ vermitteln.

Ein internationales Kooperationsprojekt

Die Ausstellung wurde vom Masterstudiengang Eco-Social Design der Fakultät für Design und Künste und dem Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit der Freien Universität Bozen organisiert, mit Unterstützung von Scientists for Future South Tyrol sowie WEI SRAUM. Design Forum Tirol, das die ausgestellten Werke zur Verfügung gestellt hat. Im Jänner 2025 bietet die unibz ein begleitendes Veranstaltungsprogramm an, das weitere Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel und seiner Kommunikation bietet. Details werden in Kürze auf der Website der unibz veröffentlicht.

Zeitraum: 18. Dezember 2024 bis 29. Jänner 2025

Ort: Bibliothek, Freie Universität Bozen, Universitätsplatz 1

Eröffnung: Mittwoch, 18. Dezember 2024, 18.00 Uhr