Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Wegen Wettervorhersage: Kein Speckfest am Kronplatz
2025 in Bruneck

Wegen Wettervorhersage: Kein Speckfest am Kronplatz

Dienstag, 23. September 2025 | 19:00 Uhr
20170927_speckfest
Südtiroler Speck Consortium
Schriftgröße

Von: Ivd

Bruneck – Aufgrund der ungünstigen Wettervorhersagen findet die dritte Auflage des Südtiroler Speckfests nicht wie geplant am Gipfel des Kronplatz, sondern in Bruneck (Tschurtschenthaler Platz und Rathaus Platz) statt. Das Festprogramm bleibt unverändert. Am Samstag und Sonntag erwartet die Besucher dort ein vielfältiges Angebot aus Produktverkostungen, Kulinarik, Musik und einem attraktivem Rahmenprogramm. Mit einer Mischung aus Tradition und Moderne, einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und exzellenter Kulinarik ist das Speckfest als authentische und attraktive Veranstaltung weit über die Grenzen Südtirols hinaus bekannt und beliebt.

Das Event beginnt am Samstag um 10.00 Uhr mit Frühschoppen und Musik. Um 12.30 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Hammenanschnitt. Begleitet von Live-Musik stehen Genuss und Kulinarik das ganze Wochenende über von 10.00 bis 17.00 Uhr im Mittelpunkt: neben zahlreichen Marktständen, an denen Besucher eingeladen sind Südtiroler Qualitäts- und Handwerksprodukte zu erleben, ist auch ein Wochenende voller Live-Musik geboten. Bei geselligem Beisammensein stehen Genuss und Kulinarik im Mittelpunkt: Auf dem gesamten Festgelände am Kronplatz bieten Hüttenwirtinnen und -wirte und Freiwillige vielfältige regionale Speisen mit Südtiroler Speck g.g.A. an. Die Besucher können zudem Verkostungen von Südtiroler Speck g.g.A. mit Südtiroler Käse oder mit Südtiroler Weinen buchen. Für Kinder wird ein eigenes Programm angeboten mit zwei Spielestationen, Malstation, Bastelstation und Kinderschminken.

Am Samstag treten die Musikgruppen Brixner Böhmische, Jungböhmische Jenesien und Volxrock auf, am Sonntag folgen die Schuhplattlerkinder Reischach, Bärntotzen, Simmerinka und Vollbluet. Das Südtiroler Speckfest wird von der Dolomitenregion Kronplatz und dem Südtiroler Speck Konsortium gemeinsam organisiert. Die Veranstalter empfehlen den Verzicht auf eine Anreise mit dem eigenen Auto und stattdessen die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, mit denen der Veranstaltungsort bequem zu erreichen ist.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
102
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Kommentare
97
Trump-Lager erinnerte bei Trauerfeier an Kirk
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
86
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
59
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
46
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 