Wegen Wettervorhersage: Kein Speckfest am Kronplatz

Von: Ivd

Bruneck – Aufgrund der ungünstigen Wettervorhersagen findet die dritte Auflage des Südtiroler Speckfests nicht wie geplant am Gipfel des Kronplatz, sondern in Bruneck (Tschurtschenthaler Platz und Rathaus Platz) statt. Das Festprogramm bleibt unverändert. Am Samstag und Sonntag erwartet die Besucher dort ein vielfältiges Angebot aus Produktverkostungen, Kulinarik, Musik und einem attraktivem Rahmenprogramm. Mit einer Mischung aus Tradition und Moderne, einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Spiel, Spaß und exzellenter Kulinarik ist das Speckfest als authentische und attraktive Veranstaltung weit über die Grenzen Südtirols hinaus bekannt und beliebt.

Das Event beginnt am Samstag um 10.00 Uhr mit Frühschoppen und Musik. Um 12.30 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Hammenanschnitt. Begleitet von Live-Musik stehen Genuss und Kulinarik das ganze Wochenende über von 10.00 bis 17.00 Uhr im Mittelpunkt: neben zahlreichen Marktständen, an denen Besucher eingeladen sind Südtiroler Qualitäts- und Handwerksprodukte zu erleben, ist auch ein Wochenende voller Live-Musik geboten. Bei geselligem Beisammensein stehen Genuss und Kulinarik im Mittelpunkt: Auf dem gesamten Festgelände am Kronplatz bieten Hüttenwirtinnen und -wirte und Freiwillige vielfältige regionale Speisen mit Südtiroler Speck g.g.A. an. Die Besucher können zudem Verkostungen von Südtiroler Speck g.g.A. mit Südtiroler Käse oder mit Südtiroler Weinen buchen. Für Kinder wird ein eigenes Programm angeboten mit zwei Spielestationen, Malstation, Bastelstation und Kinderschminken.

Am Samstag treten die Musikgruppen Brixner Böhmische, Jungböhmische Jenesien und Volxrock auf, am Sonntag folgen die Schuhplattlerkinder Reischach, Bärntotzen, Simmerinka und Vollbluet. Das Südtiroler Speckfest wird von der Dolomitenregion Kronplatz und dem Südtiroler Speck Konsortium gemeinsam organisiert. Die Veranstalter empfehlen den Verzicht auf eine Anreise mit dem eigenen Auto und stattdessen die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, mit denen der Veranstaltungsort bequem zu erreichen ist.