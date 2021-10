Prissian – Die Steinbogenbrücke in Prissian wird unter Schutz gestellt. Die Landesregierung hat heute die neue direkte Denkmalschutzbindung genehmigt.

Auf Antrag von Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer hat die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung beschlossen, die Steinbogenbrücke in Prissian in der Gemeinde Tisens unter direkten Denkmalschutz zu stellen. “Es handelt sich um ein wunderbares historisches Wahrzeichen, das wir mit der Unterschutzstellung für künftige Generationen erhalten wollen”, unterstreicht die für Denkmalpflege zuständige Landesrätin Hochgruber Kuenzer.

Die überdachte Steinbogenbrücke in Prissian ist erstmals 1308 urkundlich erwähnt worden. Ein weit gespannter Bogen mit gemauerter Brüstung wird unterbrochen von Pfeilern, auf denen ein mehrfach erneuertes und repariertes Holzdach mit Schindeleindeckung aufsitzt.

Landeskonservatorin Karin Dalla Torre hatte im Juni dieses Jahres für die Steinbrücke das kulturelle Interesse festgestellt und das Verfahren für eine direkte Denkmalschutzbindung eröffnet. “Wir waren der Meinung, dass die Brücke bereits unter Schutz steht. Dem war nicht so, sie wurde aber immer so behandelt. Nun wird die Unterschutzstellung nachgeholt”, erklärt Dalla Torre.