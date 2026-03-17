Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Wunsch von Trump: Kennedy Center wird zwei Jahre renoviert
Soll renoviert werden: Das Kennedy Center

Wunsch von Trump: Kennedy Center wird zwei Jahre renoviert

Dienstag, 17. März 2026 | 11:34 Uhr
Soll renoviert werden: Das Kennedy Center
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Washingtons größte Kultureinrichtung – das Kennedy Center – schließt dem Wunsch von US-Präsident Donald Trump entsprechend für zwei Jahre und soll renoviert werden. Das Kuratorium habe einstimmig dafür ausgesprochen, teilte das Kennedy Center mit. Die Arbeiten sollen nach dem Nationalfeiertag am 4. Juli beginnen. Der US-Kongress habe auf Bestreben des US-Präsidenten 257 Millionen US-Dollar (rund 223 Millionen Euro) dafür freigegeben.

Trump hatte das Kennedy Center kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr unter seine Kontrolle gebracht und einen Kampf gegen “anti-amerikanische Propaganda” in der Kulturwelt angekündigt. Er entließ mehrere Mitglieder des Kuratoriums, übernahm den Vorsitz und beauftragte seinen Vertrauten Richard Grenell, die Institution neu auszurichten. Später wurde sie unter öffentlichem Protest in “Trump Kennedy Center” umbenannt. Zur Begründung hieß es, das Kulturhaus sei zu “woke” gewesen.

Trump verspricht “weltweit beste Einrichtung ihrer Art”

Auch baulich will Trump den prunkvollen Komplex am Potomac-Fluss nach seinen Wünschen umgestalten. Nach Fertigstellung werde es “die weltweit beste Einrichtung ihrer Art” sein, versprach er auf seiner Plattform Truth Social im Februar. Nach Trumps Darstellung ist der Komplex in einem sehr schlechten Zustand und dringend renovierungsbedürftig.

Das Haus wurde nach Präsident John F. Kennedy (1917–1963) benannt und zeigt Theater, Tanz und Musik. Nach der Umbenennung im Dezember und der Anbringung von Trumps Namen an der Fassade sagten mehrere Künstler ihre Auftritte aus Protest ab.

Kritiker sehen Trumps Übernahme der auch mit Steuergeld geförderten Einrichtung als Teil eines Kulturkampfs. Konservative versuchten dabei, das abzuschaffen, was sie als zu linksliberale (“woke”) Ideologie betrachten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Kommentare
77
Hohe Spritpreise: Südtirols Handwerker in großer Sorge
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
Kommentare
47
Trump drängt auf Hilfe bei Sicherung der Straße von Hormuz
“Wir haben ein Landhaus in der Toskana gebucht”
Kommentare
41
“Wir haben ein Landhaus in der Toskana gebucht”
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Kommentare
41
NATO-Staaten stemmen sich gegen Einsatz vor Irans Küste
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Kommentare
37
Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 