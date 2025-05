Zertifikat für 26 Übungsfirmen von Südtiroler Oberschulen

Am Sitz des Raiffeisenverbandes in Bozen wurden am 6. Mai die Zertifikate zum bestandenen QualitätsAudit 2025 an 26 Übungsfirmen von Südtiroler Oberschulen verliehen. (Foto: LPA/Deutsche Bildungsdirektion/Margit Pichler)

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Übungsfirmen nehmen seit 20 Jahren am QualitätsAudit teil, das ein wichtiger Bestandteil für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung der Übungsfirmenarbeit ist. Dieses Messinstrument für die Qualität der Übungsfirmenarbeit umfasst zwölf zu erfüllende Kriterien, wobei das Regelkreismodell Plan – Do – Check – Act im Zentrum steht. Zentrale Bereiche des Kriterienkatalogs sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit und soziale Sensibilität. Das Qualitätsaudit wird jährlich von der österreichischen Übungsfirmenzentrale ACT ausgeschrieben, die zum Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gehört.

Im Rahmen einer Feierstunde am 6. Mai am Sitz des Raiffeisenverbandes in Bozen haben die Landeskoordinatorin der Südtiroler Übungsfirmen an der Deutschen Bildungsdirektion Sonja Rienzner und Landeskoordinator Wolfgang Lanz das QualitätsAudit vorgestellt. Dabei hoben sie die Bedeutung der Teilnahme am QualitätsAudit für die Förderung der von der Wirtschaft geforderten Kompetenzen hervor. So wie das lebenslange Lernen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen notwendig ist, müssen auch die Unternehmen selbst an ihrer ständigen Weiterentwicklung und an einer kontinuierlichen Verbesserung ihrer Abläufe und Produkte arbeiten.

Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner betonte den Wert einer gesamtheitlichen Ausbildung, die die gesellschaftliche Verantwortung aller Wirtschaftsteilnehmer in den Mittelpunkt stellt. Sie rief die Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Übungsfirmen dazu auf, diese Verantwortung auch wahrzunehmen und die Gesellschaft mitzugestalten.

Übungsfirmen sind wie reale Unternehmen organisiert. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Abteilungen und verbringen einmal wöchentlich drei bis vier Stunden in einem Großraumbüro. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Übungsfirmen schließen untereinander Geschäfte ab. Während Geld und Waren rein fiktiv sind, entsprechen alle anderen Aktivitäten wie Geschäftsanbahnung und Fakturierung den realen Geschäftspraktiken.

Bei der Unterrichtsform Übungsfirma wenden die Schülerinnen und Schüler theoretisches Wissen praktisch an. Die Übungsfirma bietet somit eine ideale Möglichkeit für eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt. Dies unterstrich auch Vizedirektor des Raiffeisenverbandes Christian Tanner; der Raiffeisenverband und die Südtiroler Übungsfirmen arbeiten bereits seit 15 Jahren zusammen.