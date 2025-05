Zugluftfest feiert 20-jähriges Jubiläum in Brixen

Von: luk

Brixen – Am 31. Mai und 1. Juni 2025 lädt das Haus der Solidarität (HdS) in Brixen erneut zum Zugluftfest. Das beliebte Festival vor dem Jakob-Steiner-Haus in Milland steht heuer unter dem Motto „Solidarität bewegt – 20 Jahre Zugluft“. Seit zwei Jahrzehnten bringt das Fest Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen und unterstützt mit seinen Einnahmen soziale Projekte des HdS, das bisher über 1.600 Menschen in Not geholfen hat.

Das Programm umfasst mehr als zehn Live-Acts, darunter Südtiroler Künstler wie Timbreroots, Burning Mind, das Trio Tramlaut mit Christa Plank sowie Ariel Trettel mit „Marmorstube“. Internationale Gäste wie „Cacao Mental“ und „Wicked Dub Division“ sorgen für musikalische Vielfalt. Am Samstagabend ist zudem eine Bodypainting-Show von Johannes Stötter geplant.

Neben Musik bietet das Zugluftfest interkulturelle Küche, ein Kinderprogramm und einen Raum für kulturellen Austausch. Organisator Antonio Russo bezeichnet das Fest als „Forum für Vielfalt und Menschlichkeit“.

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: Besucher werden gebeten, umweltfreundlich anzureisen, es wird kein Einweggeschirr verwendet und bevorzugt mit regionalen, fairen Produkten gearbeitet.

Das Zugluftfest versteht sich auch als Gedenkveranstaltung für den verstorbenen Missionar Luis Lintner, dessen Engagement für soziale Gerechtigkeit das HdS bis heute prägt.