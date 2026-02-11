Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > 68. Wiener Opernball im Zeichen des Broadways
68. Wiener Opernball im Zeichen des Broadways

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 21:31 Uhr
Die Oper putzt sich für den Ball heraus
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
Von: apa

Ganz im Zeichen des Broadways geht am Donnerstag der 68. Wiener Opernball über die Bühne. Das Fest ist seit Monaten restlos ausverkauft, den Ehrenschutz hat wie üblich Bundespräsident Alexander Van der Bellen übernommen. Star-Feeling gibt es in den Logen, kommen mit Fran Drescher und Sharon Stone doch gleich zwei Superpromis zum Ball.

Prominent besetzt ist aber auch die künstlerische Eröffnung, die heuer Broadway-Stimmung in die Oper bringen soll. Auf dem Programm stehen unter anderem “Tonight” und “Maria” aus Leonard Bernsteins legendärer “West Side Story” sowie “Art is calling for me” aus “The Enchantress” von Victor Herbert. Es singen die Opernstars Pretty Yende und Benjamin Bernheim.

