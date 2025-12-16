Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > 70 Jahre Sissi-Trilogie: ORF veranstaltet Festspiele
Romy Schneider bei den Dreharbeiten zu "Sissi"

70 Jahre Sissi-Trilogie: ORF veranstaltet Festspiele

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 14:49 Uhr
Romy Schneider bei den Dreharbeiten zu \
APA/APA/ORF III/Ullstein Bild
Schriftgröße

Von: apa

Sie gehört so verlässlich zu Weihnachten wie der ausbleibende Schnee in weiten Teilen des Landes: Die “Sissi”-Trilogie von Ernst Marischka. Auch heuer zeigt der ORF die drei Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm zu den Feiertagen, fettet das Programm aber u.a. um eine Dokumentation namens “Kaiserin der Leinwand” auf. Schließlich gilt es den 70er zu feiern, fand doch am 21. Dezember 1955 die Kinopremiere des ersten Teils in Wien statt.

Die Doku – zu sehen am Freitag (19.12.) um 23.05 Uhr in ORF 2 und am Donnerstag, 25. Dezember, um 9.05 Uhr auf ORF 2 sowie ORF ON – blickt laut einer Aussendung “hinter die Kulissen und auf die Entstehungsgeschichte dieses Klassikers der Habsburgerromantik, der der damals 16-jährigen Romy Schneider zu Weltruhm verhalf”. Die Filme selbst sind dann am 25., 26. und 27. Dezember jeweils etwas nach 13 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Der “wahren Geschichte des Franz Joseph” geht schließlich eine Ausgabe von “Universum History” am Freitag, 2. Jänner, um 22.35 Uhr in ORF 2 auf den Grund. Der Film von Martin Koddenberg wirft laut Ankündigung ein “völlig neues Licht auf den altbekannten Regenten – einen Kaiser, dessen Kindheitstraumata sein ganzes Leben überschatten sollten”.

