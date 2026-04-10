Abschied vom Kult-Duo: Austro-“Tatort”-Festspiele im Sommer

Von: APA/dpa

Der “Tatort” geht heuer in eine lange Sommerpause. Noch stehen einige neue Episoden der beliebten Krimis an, doch die vorerst letzte Erstausstrahlung am Sonntagabend kommt am 3. Mai – der Zürcher Fall “Könige der Nacht”. Danach müssen “Tatort”-Fans für 19 Wochen mit Wiederholungen vorliebnehmen. Wobei der ORF zum Abschied von Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) die Pause für zahlreiche Austro-“Tatort”-Wiederholungen nutzt.

Im zweiten Halbjahr wird die Abschiedsfolge von Eisner und Fellner namens “Dann sind wir Helden” zu sehen sein, zuvor noch am 26. April der vorletzte Fall “Gegen die Zeit”. Um die lange Zeit mit den beiden Ermittlerhelden Revue passieren zu lassen, sind von Anfang Juli bis Anfang September sonntags um 20.15 Uhr Wiederholungen von Österreich-Fällen geplant. An den anderen Sonntagen in der Sommerpause stehen Wiederholungen von nicht-österreichischen “Tatort”-Fällen am Programm, teilte der ORF auf APA-Anfrage mit. Auch gegenwärtig sind auf ORF 2 noch bis Ende April samstags um 22 Uhr Austro-“Tatort”-Wiederholungen zu sehen.

Die ARD, wo die “Tatort”-Pause ebenfalls so lange dauert, betonte, dass es sich um eine einmalige Ausnahme handle. Sie bedeute “keine generelle Reduzierung der Erstausstrahlungen auf dem beliebten Sonntags-Sendeplatz um 20.15 Uhr”. Außerdem darf man wohl nicht vergessen: Dieses Jahr ist Fußball-WM – vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA. Das sportliche Großereignis wirbelt jedes Mal das Fernsehprogramm im Sommer auf.