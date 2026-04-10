Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Abschied vom Kult-Duo: Austro-“Tatort”-Festspiele im Sommer
Krassnitzer und Neuhauser ermitteln Ende April zum vorletzten Mal

Abschied vom Kult-Duo: Austro-“Tatort”-Festspiele im Sommer

Freitag, 10. April 2026 | 06:05 Uhr
Krassnitzer und Neuhauser ermitteln Ende April zum vorletzten Mal
APA/APA/ORF/Petro Domenigg/Petro Domenigg
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der “Tatort” geht heuer in eine lange Sommerpause. Noch stehen einige neue Episoden der beliebten Krimis an, doch die vorerst letzte Erstausstrahlung am Sonntagabend kommt am 3. Mai – der Zürcher Fall “Könige der Nacht”. Danach müssen “Tatort”-Fans für 19 Wochen mit Wiederholungen vorliebnehmen. Wobei der ORF zum Abschied von Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) die Pause für zahlreiche Austro-“Tatort”-Wiederholungen nutzt.

Im zweiten Halbjahr wird die Abschiedsfolge von Eisner und Fellner namens “Dann sind wir Helden” zu sehen sein, zuvor noch am 26. April der vorletzte Fall “Gegen die Zeit”. Um die lange Zeit mit den beiden Ermittlerhelden Revue passieren zu lassen, sind von Anfang Juli bis Anfang September sonntags um 20.15 Uhr Wiederholungen von Österreich-Fällen geplant. An den anderen Sonntagen in der Sommerpause stehen Wiederholungen von nicht-österreichischen “Tatort”-Fällen am Programm, teilte der ORF auf APA-Anfrage mit. Auch gegenwärtig sind auf ORF 2 noch bis Ende April samstags um 22 Uhr Austro-“Tatort”-Wiederholungen zu sehen.

Die ARD, wo die “Tatort”-Pause ebenfalls so lange dauert, betonte, dass es sich um eine einmalige Ausnahme handle. Sie bedeute “keine generelle Reduzierung der Erstausstrahlungen auf dem beliebten Sonntags-Sendeplatz um 20.15 Uhr”. Außerdem darf man wohl nicht vergessen: Dieses Jahr ist Fußball-WM – vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA. Das sportliche Großereignis wirbelt jedes Mal das Fernsehprogramm im Sommer auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Kommentare
58
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Kommentare
56
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Kommentare
44
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
38
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Kommentare
36
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 