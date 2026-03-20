Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > AC/DC-Gitarrist Stevie Young hat Spital verlassen
Stevie Young unterzog sich in Buenos Aires einiger Untersuchungen

AC/DC-Gitarrist Stevie Young hat Spital verlassen

Freitag, 20. März 2026 | 16:08 Uhr
Stevie Young unterzog sich in Buenos Aires einiger Untersuchungen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ETHAN MILLER
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Stevie Young, Gitarrist der legendären australischen Rockband AC/DC, hat am Freitag das Krankenhaus in Buenos Aires, in das er am Donnerstag eingeliefert worden war, wieder verlassen. Das berichtete ein Augenzeuge gegenüber Reuters. AC/DC, die sich derzeit auf Welttournee befinden, werden nächste Woche in der argentinischen Hauptstadt auftreten, und Young (69) wird voraussichtlich an der Show teilnehmen, wie ein Sprecher der Band Reuters mitteilte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Kommentare
96
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Kommentare
56
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft
Kommentare
48
Täter lässt Machete rotieren: Kassierer bleibt standhaft
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
Kommentare
30
Angriffe legen Katars LNG-Export auf Jahre lahm
EU-Gipfel: Orbáns Blockade verhindert Ukraine-Kredit weiter
Kommentare
20
EU-Gipfel: Orbáns Blockade verhindert Ukraine-Kredit weiter
Anzeigen
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 