AC/DC-Gitarrist Stevie Young hat Spital verlassen

Von: APA/Reuters

Stevie Young, Gitarrist der legendären australischen Rockband AC/DC, hat am Freitag das Krankenhaus in Buenos Aires, in das er am Donnerstag eingeliefert worden war, wieder verlassen. Das berichtete ein Augenzeuge gegenüber Reuters. AC/DC, die sich derzeit auf Welttournee befinden, werden nächste Woche in der argentinischen Hauptstadt auftreten, und Young (69) wird voraussichtlich an der Show teilnehmen, wie ein Sprecher der Band Reuters mitteilte.