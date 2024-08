Action-Star Keanu Reeves gibt sein Broadway-Debüt

Reeves tritt in "Warten auf Godot" auf

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Keanu Reeves (59, “Matrix”, “John Wick”) wechselt vom Filmset auf die Theaterbühne. Der Schauspieler soll im Herbst 2025 mit einer Hauptrolle in dem Klassiker “Warten auf Godot” in New York sein Broadway-Debüt geben. Nach Angaben der Produzenten wird das Stück vom renommierten britischen Regisseur Jamie Lloyd inszeniert.

Reeves trifft dabei auf seinen Schauspiel-Kollegen Alex Winter (59). Das Duo ist für die gemeinsame Kult-Komödie “Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit” (1989) und zwei Fortsetzungen der Science-Fiction-Reihe bekannt. Der Original-Film zählte zu Reeves ersten Filmen in Hollywood.

“Wir freuen uns sehr darauf, zusammen auf der Bühne zu stehen und mit dem großartigen Jamie Lloyd an einem unserer Lieblingsstücke zu arbeiten”, zitierte das Branchenmagazin “Playbill” aus einer Mitteilung von Reeves und Winter.

Der irische Dramatiker Samuel Beckett (1906-1989) hatte sein Stück “Warten auf Godot” 1953 veröffentlicht. Es gilt als Inbegriff des absurden Theaters. Die beiden Landstreicher Wladimir und Estragon warten vergeblich auf einen gewissen Godot. Währenddessen führen sie Gespräche über das Leben. Reeves soll Estragon spielen, Winter den Wladimir mimen.