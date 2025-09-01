Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Actionikone Dwayne Johnson: “Ich bin ein Softie”
Ein Softie, wie er im Buche steht: Dwayne Johnson

Actionikone Dwayne Johnson: “Ich bin ein Softie”

Montag, 01. September 2025 | 15:57 Uhr
Ein Softie, wie er im Buche steht: Dwayne Johnson
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JC OLIVERA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Dwayne Johnson, Hollywoodstar und Kampfsportikone, hat Einblick in seine verletzliche Seele gegeben. “Ob ich ein Softie bin? Ja!”, sagte der 53-Jährige beim Filmfestival Venedig. Er bestehe innerlich aus Pudding, scherzte Schauspielkollegin Emily Blunt (42). Am Lido ist Johnson an der Seite von Blunt in “The Smashing Machine” zu sehen, er spielt darin einen Kampfsportler mit emotionalen Problemen. Es gibt Mutmaßungen, dass beide Rollen Oscar-Nominierungen einbringen dürften.

Der Film von Benny Safdie erzählt die Geschichte des Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr (56). Der Film beleuchtet sowohl Kerrs Aufstieg als Kampfsportler als auch die persönlichen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, darunter Leistungsdruck, Suchtprobleme und eine toxische Beziehung.

Johnson: Wurde in eine Schublade gesteckt

Johnson erzählte, warum er sich mit dieser facettenreichen, ernsten Rolle schauspielerisch neu erfinden wollte, weg von den Actionfilmen (“Fast & Furious”) und Komödien, mit denen er bekanntgeworden ist. “Wenn man in Hollywood ist, dreht sich alles um die Kassenerfolge – man jagt den Einspielergebnissen hinterher”, sagte er.

Kassenerfolge könnten “sehr einengend sein – sie können einen in eine Kategorie, in eine Ecke drängen (…). Das ist, was die Leute von dir erwarten. Das ist, was Hollywood von dir erwartet. Ich habe das verstanden. Ich habe diese Filme gemacht, und ich mochte sie. Sie waren lustig. Einige waren wirklich gut. Andere waren nicht so gut.”

Er habe “dieses brennende Verlangen gehabt, diese Stimme, die sagte: Was wäre, wenn? (…) Was wäre, wenn ich es schaffen könnte? Oftmals ist es für uns – oder zumindest für mich – schwieriger zu erkennen, wozu man fähig ist, wenn man in eine Schublade gesteckt wurde.” Er habe sich gefragt: “Lebe ich meinen Traum oder lebe ich die Träume anderer Leute?”

Froh, das Profiwrestling hinter sich zu lassen

Auf die Frage, was er aus seinem früheren Leben als Profisportler gerne hinter sich gelassen habe, als er Schauspieler wurde, sagte Johnson: “Es war eine Chance, mich weiterzuentwickeln. Ich habe das Wrestling geliebt und hatte viel Spaß daran, als Boxer aufzutreten. Aber es ist auch sehr bombastisch, sehr übertrieben und sehr medienwirksam.”

Johnson stammt aus einer Familie von Wrestlern. Gefragt, ob sein Vater eine Inspiration für den manchmal zärtlichen Charakter war, den er im Film verkörpert, sagte er: “Ich denke nicht, dass mein Vater in Bezug auf Zärtlichkeit eine Inspiration war. Er war nicht so. Mit 13 war er obdachlos, daher war seine Fähigkeit zu lieben sehr begrenzt, und das ist der Mann, der mich großgezogen hat. Harte Liebe.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Kommentare
65
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
41
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Kommentare
27
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
25
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
25
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 