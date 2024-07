Adele mag nicht berühmt sein

Von: APA/dpa

Adele gehört zu den erfolgreichsten Pop-Sängerinnen der Welt. Trotzdem blickt sie wehmütig auf die Zeit zurück, in der sie noch nicht berühmt war. Sie vermisse daran alles – am meisten wahrscheinlich, anonym zu sein, meinte die 36-Jährige am Samstag. “Ich mag es nicht, berühmt zu sein”, sagte Adele. Sie liebe es, Musik zu machen und dass Menschen dafür empfänglich seien und ihre Musik mögen. Es sei ja unwahrscheinlich, dass einem das passiere. Aber das Berühmt-Sein hasse sie.