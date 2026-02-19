Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Adrien Brody und Mikey Madison als Oscar-“Presenter” benannt
Donnerstag, 19. Februar 2026 | 21:14 Uhr
Oscar-Gewinner Adrien Brody präsentiert die Gala mit weiteren Stars
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AMY SUSSMAN
Von: APA/dpa

Vier Hollywood-Stars, die im vorigen Jahr Oscars als beste Haupt- und Nebendarsteller gewonnen hatten, werden bei der diesjährigen Gala als “Presenter” auf der Bühne stehen. Mikey Madison (“Anora”), Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”), Adrien Brody (“Der Brutalist”) und Kieran Culkin (“A Real Pain”) sollen bei den 98. Academy Awards als Helfer mitwirken, wie die Filmakademie am Donnerstag mitteilte.

Die Trophäen-Gala findet am 15. März in Los Angeles statt. Der US-Comedian Conan O’Brien steht bei der Show zum zweiten Mal als Moderator auf der Bühne. Weitere Promis, die Trophäen aushändigen, sollen im Vorfeld der Verleihung noch benannt werden.

Bei der 98. Oscarvergabe geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama “Blood & Sinners” mit 16 Nominierungen als Favorit ins Rennen. Der schwarzhumorige Politthriller “One Battle After Another” hat 13 Gewinnchancen, gefolgt von dem Monsterfilm “Frankenstein”, der Tragikomödie “Marty Supreme” und dem norwegischen Familiendrama “Sentimental Value” mit je neun Nominierungen. Acht Nennungen holte das Drama “Hamnet” über die Shakespeare-Familie. In den Schauspiel-Sparten gehören Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jacob Elordi, Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Emma Stone und Renate Reinsve zu den Nominierten.

