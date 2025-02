Ärztin Valentina Busik ist neue “Miss Germany”

Von: APA/dpa

Die Ärztin Valentina Busik ist “Miss Germany 2025”. Das Publikum kürte die 27-Jährige aus Gießen zur diesjährigen Siegerin des Wettbewerbs. Die Ärztin arbeitet mit Künstlicher Intelligenz (KI) und einem Avatar, der für jeden verständlich auf 40 Sprachen medizinischen Fachjargon übersetzen soll. Es gehe ihr darum, den Menschen Angst und Sorgen bei Diagnosen zu nehmen.

“Ich bin Ärztin in einem der reichsten Länder der Welt, mit Technik wie in einem Raumschiff”, sagte Busik auf der Bühne im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Die Kommunikation könne aber oft verbessert werden.

Publikum wählt die Siegerin

Neun Kandidatinnen waren im Finale in den Kategorien Female Founder (Gründerinnen), Female Mover (männerdominierte Berufsfelder) und Female Leader (Führungskräfte) angetreten. Jurys wählten die drei Gewinnerinnen. Aus diesem Trio konnte dann erstmals das Publikum – sowohl im Saal als auch die Zuschauer etwa bei TikTok – die endgültige Siegerin bestimmen.

Die Finalshow fand zum 23. und vorerst letzten Mal im größten Freizeitpark in Deutschland statt. Die Veranstaltung soll mit Blick auf das 100-jährige Jubiläum des einstigen Schönheitswettbewerbs in 2027 in eine größere Stadt ziehen.