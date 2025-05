Am Nova Rock wird heuer zwischen Adlerschwingen gerockt

Von: apa

Österreichs größtes Rockfestival startet demnächst: Das Nova Rock vom 11. bis 14. Juni in Nickelsdorf (Burgenland) bietet heuer nicht nur starkes Programm, sondern auch eine “neue” Bühne. Das Design der Red Stage wurde komplett überarbeitet. Statt Lichteffekten zieren nun neben zwei Screens riesige Adlerflügel die Seitenwände. Zwischen den Schwingen werden Acts wie Cradle of Filth und Dream Theater auftreten. “Der Adler ist gelandet”, freut sich Intendant Ewald Tatar.

Auf der Blue Stage, der zweiten Hauptbühne, wird vor allem das Comeback von Linkin Park am Donnerstag mit Spannung erwartet. Dort spielen aber zuvor am Öffnungstag Korn als erster Headliner. Los geht es ab 16.30 Uhr mit Dead Poet Society. Auch die dritte Bühne, die ebenfalls modifizierte Red Bull Stage, wird bereits am ersten Tag bespielt. Neben internationalen Acts richtet man dort den Fokus verstärkt auf heimische Bands, die täglichen rot-weiß-roten Opener wurden bei einem Wettbewerb eruiert.

Ab Donnerstag startet der musikalische Reigen, der neben harten Klängen auch stilistische Farbtupfer bietet, bereits ab etwa 13.30 Uhr. Weitere Highlights über die vier Tage verteilt sind u.a. Boston Manor, Iggy Pop, Rise Against, Deafheaven, Lorna Shore, Slipknot, Powerwolf, Idles, Folkshilfe, Wanda, Electric Callboy, Danko Jones und In Flames. Was den Anteil an Bands mit Frauen bzw. rein weiblichen Acts betrifft, werden heuer The Warning, Amira Elfkey, Poppy, Kittie, LØLØ, Vowws, Deine Cousine, Halflives, Jinjer und eben Linkin Park mit Neo-Sängerin Emily Armstrong auf den Pannonia Fields erwartet.

Wieder Cashless und lokale Schmankerln

Etabliert hat sich am Gelände die Bezahlung ohne Bargeld. Wer im Besitz einer Eintrittskarte oder eines Mehrtagespasses ist, kann ein Guthaben für Cashless aufladen. Neben “traditionellem” Festivalessen sorgen lokale Schmankerln in der Genussarena für Abwechslung am Speiseplan. Tickets sind über die Internetseite der Veranstaltung zu haben, dort findet man auch allgemeine Infos etwa zur Anreise und zum Camping.

Und mittlerweile steht auch das Datum für die Ausgabe 2026 fest. Das Festival dauert dann wieder vier Tage – erneut vom 11. bis 14. Juni. Early Bird Tickets sind bereits erhältlich.

(S E R V I C E – www.novarock.at)