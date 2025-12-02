Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger lassen sich scheiden

Von: APA/dpa

Die frühere Tennis-Weltklassespielerin Ana Ivanović lässt sich von Ex-Fußballstar Bastian Schweinsteiger scheiden. Gut neun Jahre nach der Traumhochzeit in Venedig im Sommer 2016 habe die 38 Jahre alte Serbin beim Amtsgericht München die Scheidung eingereicht, berichtete die “Bild”-Zeitung. Ivanović lebt mit den gemeinsamen Söhnen in Palma de Mallorca.

Auf Anfrage sagte Ivanovićs Anwalt Christian Schertz, man wolle die Meldung nicht kommentieren. Das Management von Schweinsteiger (41) reagierte auf eine Anfrage zunächst nicht. Ein Sprecher des Amtsgerichts München teilte mit, man könne zu “nicht-öffentlichen Familiensachen allgemein keine Auskünfte” erteilen.

Es gab “unüberbrückbare Differenzen”

Das Paar hatte sich bereits vor Monaten getrennt. Das hatte Anwalt Schertz nach monatelangen Spekulationen im Juli bestätigt. Als Grund nannte er damals “unüberbrückbare Differenzen”. Der Anwalt hatte gleichzeitig darum gebeten, die Privatsphäre seiner Mandantin und der Kinder zu respektieren. Die Beteiligten hüllten sich seitdem hinsichtlich der Beziehung in Schweigen.

Öffentlich wurden Ivanović und Schweinsteiger 2014 eher unfreiwillig als Paar enttarnt, als Fotografen die beiden während der US Open bei einem Spaziergang in New York ablichteten. Knapp zwei Jahre später gaben sich der Fußballweltmeister von 2014 und die frühere Tennis-Weltranglistenerste das Ja-Wort. Auch während der Ehe hielten sie ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und traten nur selten gemeinsam auf.