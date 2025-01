Andie MacDowell: “Habe nun die beste Zeit meines Lebens”

Von: APA/dpa

Hollywood-Schauspielerin Andie MacDowell (66) musste den Alltag ohne ihre erwachsenen Kinder eigenen Angaben zufolge erst genießen lernen. “Ich bin jetzt so glücklich wie schon lange nicht mehr”, erzählte MacDowell in der “Drew Barrymore Show”. “Ich bin nach South Carolina gezogen und kümmere mich wirklich gut um mich selbst. Es hat ewig gedauert. Denn als meine Kinder ausgezogen sind, habe ich eine riesige Leere in meinem Leben gespürt, weil sie mir so wichtig waren.”

MacDowell (“Und täglich grüßt das Murmeltier”, “Vier Hochzeiten und ein Todesfall”) hat mit ihrem früheren Ehemann Paul Qualley zwei Töchter und einen Sohn. Ihre jüngste Tochter Margaret (30) habe ihr immer gesagt, dass sie nun eigentlich die beste Zeit ihres Lebens haben sollte, erzählte MacDowell. Das sei aber zunächst nicht der Fall gewesen. “Aber jetzt ist es so. Jetzt habe ich die beste Zeit meines Lebens.”

MacDowell ist aus romantischen Komödien wie “Und täglich grüßt das Murmeltier” und “Vier Hochzeiten und ein Todesfall” bekannt. Ihre Tochter Margaret Qualley, die in ihre Fußstapfen als Schauspielerin getreten ist, war zuletzt in dem viel gelobten Horrorfilm “The Substance” zu sehen.