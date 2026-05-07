Andrew nahe seines Wohnsitzes von Maskiertem bedroht

Von: APA/dpa

Nahe dem Wohnsitz von Ex-Prinz Andrew (66) ist einem Bericht zufolge ein Mann wegen Tragens einer Waffe festgenommen worden. Das teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Norfolk laut der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Zuvor hatte die Zeitung “The Daily Telegraph” berichtet, der Bruder von König Charles III. (77) habe am Mittwochabend vor einem maskierten Mann mit Waffe die Flucht ergreifen müssen, als er seine Hunde spazieren führte.

Demnach soll der Maskierte etwa 50 Meter von Andrew entfernt aus einem Auto ausgestiegen sein und sich schreiend auf den Ex-Prinzen zubewegt haben. Dieser sei in Begleitung eines Personenschützers in sein Auto gestiegen und davongerast. Der Maskierte wurde demnach von der Polizei festgenommen und befragt.

Sein luxuriöses Anwesen musste Andrew räumen

Andrew musste kürzlich in ein Gebäude auf dem Gelände des Landsitzes Sandringham umziehen, nachdem er im Zuge des Missbrauchsskandals um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein in Verruf geraten war. Sein luxuriöses Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor musste er räumen. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. hatte zuvor auch alle Titel und Ämter verloren. Grund dafür war seine jahrelange Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein, der einen Missbrauchsring betrieb, dem etliche Minderjährige zum Opfer fielen.

Eines der Opfer, Virgina Giuffre, hatte Andrew vorgeworfen, sie als 17-Jährige missbraucht zu haben. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab, einigte sich in einem US-Zivilverfahren aber auf einen Berichten zufolge millionenschweren Vergleich mit Giuffre.