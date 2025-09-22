Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Anti-Trump-Satire über “Das neue Disney” wird Internet-Hit – VIDEO
Disney ist nach dem Kimmel-Rauswurf in Kritik geraten

Anti-Trump-Satire über “Das neue Disney” wird Internet-Hit – VIDEO

Montag, 22. September 2025 | 11:56 Uhr
Disney ist nach dem Kimmel-Rauswurf in Kritik geraten
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO TAMA
Von: APA/dpa

Nach der Absetzung der Late-Night-Show von Trump-Kritiker und TV-Komiker Jimmy Kimmel hat dessen niederländischer Kollege Arjen Lubach mit einer Disney-Satire im Internet einen Hit gelandet. In nur vier Tagen ist das Video von Lubach fast 30 Millionen Mal online angeschaut worden, teilte die Redaktion der Show des TV-Senders RTL mit.

In der vergangenen Woche hatte der US-Sender ABC die Show des populären Satirikers Kimmel plötzlich abgesetzt nach kritischen Bemerkungen über Reaktionen auf den Mord am rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk. ABC ist Teil des Disney-Konzerns.

Bambis Mutter am Bratspieß

In seiner Show zeigte Lubach nun in einem knapp 90 Sekunden dauernden Video “Das neue Disney”. Bekannte Szenen und Figuren aus Disney-Filmen werden so präsentiert, dass sie dem US-Präsidenten gefallen könnten.

Da sagt zum Beispiel Prinzessin Anna aus “Frozen” entzückt, dass Schneemann Olaf der lebende Beweis dafür sei, dass es den Klimawandel gar nicht gibt. Aladdin wird von der Einwanderungsbehörde aufgegriffen, während er romantisch mit Prinzessin Jasmin auf dem Teppich fliegt. Und Bambis Mutter endet am Bratspieß nach einer positiven Bemerkung über Trans-Frauen.

Bereits 2017 hatte eine Satire auf Trump von Lubach weltweit im Internet Furore gemacht. Das Video unter dem Motto: “America first – Netherlands second” war auch vielfach kopiert worden. Auch das Disney-Video war vor allem über die sozialen Medien schnell verbreitet worden.

