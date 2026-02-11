Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Applaus fÃ¼r Broadway-ErÃ¶ffnung bei Opernball-Generalprobe
KostÃ¼me von Armani

Applaus fÃ¼r Broadway-ErÃ¶ffnung bei Opernball-Generalprobe

Mittwoch, 11. Februar 2026 | 21:56 Uhr
KostÃ¼me von Armani
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: apa

Bei den Besucherinnen und Besuchern der Generalprobe der Eröffnung des Wiener Opernballes am Mittwochabend in der Staatsoper ist die diesjährige Broadway-Eröffnung schon einmal gut angekommen. Besonders viel Applaus gab es für den Auftritt des Staatsballetts mit “The Carousel Waltz” aus dem Musical “Carousel” – samt imposanten goldenen Kostümen von Giorgio Armani.

Der “Carousel Waltz” war auch verantwortlich dafür, dass Operndirektor Bogdan Roščić der heurigen Eröffnung einen eigenen Dreh gab. Ballettdirektorin Alessandra Ferri trat nämlich mit der Idee an den Direktor heran, bei der Eröffnung mit dem Staatsballett dieses Stück tanzen zu wollen. “Es ist ein Feiern des Lebens, der Kunst, der Musik und der Gesellschaft”, sagte Ferri im Vorfeld. Für die Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer zeichnete dann noch dazu niemand Geringerer als Giorgio Armani verantwortlich, der noch vor seinem Ableben im vergangenen Jahr die Bekleidung entwarf.

Auch bei einem Teil der ausgewählten Musikstücke, die von der südafrikanischen Sopranistin Pretty Yende und dem französischen Tenor Benjamin Bernheim gesungen werden, gibt es viel Broadway-Feeling. So konnten die Besucherinnen und Besucher am Mittwoch etwa bei der “Maria”-Arie und der Balkonszene aus dem weltberühmten Musical “West Side Story” von Leonard Bernstein mitschmachten.

Heimliche Opernball-Hymne zum Schluss

Für den Abschluss wurde dann ein Stück ausgewählt, das als heimliche Opernball-Hymne gelten könnte: Das Trinklied aus der Oper “La Traviata” von Giuseppe Verdi. Dieses wurde vom Generalprobenpublikum auch entsprechend gefeiert.

Dass die heurige Eröffnung beispielgebend für zukünftige Inszenierungen sein könnte, glaubte Roščić eher nicht. “So etwas muss spontan entstehen”, sagte der Direktor gegenüber der APA. Sein Höhepunkt ist aber sowieso die “Zauberflöte für Kinder” am Tag nach dem Opernball. “Da herrscht wirklich eine ganz eigene Atmosphäre.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Kommentare
50
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Bettenstopp: Heimatpfleger und UmweltschÃ¼tzer sehen Teilerfolg
Kommentare
32
Bettenstopp: Heimatpfleger und UmweltschÃ¼tzer sehen Teilerfolg
Finanzpolizei beschlagnahmt 58 Kilo Fisch in Sushi-Restaurant
Kommentare
29
Finanzpolizei beschlagnahmt 58 Kilo Fisch in Sushi-Restaurant
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Kommentare
27
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
SÃ¼dtirols Arbeitnehmer sparen vor allem fÃ¼r Kinder und NotfÃ¤lle
Kommentare
26
SÃ¼dtirols Arbeitnehmer sparen vor allem fÃ¼r Kinder und NotfÃ¤lle
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue MaÃŸstÃ¤be in der SÃ¼dtiroler Immobilienvermittlung
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 