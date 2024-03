Armee entfernte Hinweis auf Kates Teilnahme an Probe

Ein von der britischen Armee angekündigter Termin mit Prinzessin Kate sorgt im Vereinigten Königreich für Verwirrung. Die Armee entfernte in der Nacht auf Mittwoch einen Hinweis, dass die künftige Königin am 8. Juni die Proben zur Geburtstagsparade des Königs (“Trooping the Colour”) abnehmen werde. Es war das erste Mal seit einer Bauchoperation Kates, dass ein offizieller Termin für die Ehefrau von Thronfolger Prinz William genannt worden war.

Entsprechend aufgeregt hatten britische Medien auf die Veröffentlichung reagiert. Die 42-Jährige erholt sich derzeit von dem Eingriff, der Mitte Jänner vorgenommen wurde. Sie wird nach Palast-Angaben bis nach Ostern keine Termine wahrnehmen.

Am Dienstagabend hatte auf der Website, auf der Schaulustige Tickets für die Veranstaltung buchen können, noch mit Nennung von Kates offiziellem Titel gestanden: “Reviewed by Her Royal Highness The Princess of Wales” (Abgenommen von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin von Wales). Mittwochfrüh fehlte der Hinweis.

Britische Medien berichteten, die Armee habe den Termin nicht mit dem Kensington-Palast abgestimmt, der eigentlich die Termine von Kate (42) und William (41) bekannt gibt. Teilnahmen der Royals würden normalerweise erst viel näher am Termin bestätigt. Die Nachrichtenagentur PA meldete unter Berufung auf eigene Informationen, die Einzelheiten des Ereignisses seien aufgrund von Kates Ehrentitel eines Colonel der Irish Guards veröffentlicht worden. Das Regiment steht dieses Jahr im Mittelpunkt der traditionellen Parade.

Auf derselben Seite hatte die Armee auch erwähnt, dass König Charles III. (75) die offizielle Parade am 15. Juni abnehmen werde. Auch dieser Hinweis wurde über Nacht gelöscht. Kates Schwiegervater wird derzeit wegen einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung behandelt.