Arnold Schwarzenegger empfing irische Ehrendoktorwürde

Von: APA/dpa

“Terminator”-Star Arnold Schwarzenegger hat in Belfast eine besondere Auszeichnung erhalten – und sich an einen prägenden Besuch in der nordirischen Hauptstadt erinnert. Der 78-Jährige wurde von der Universität Ulster mit der Ehrendoktorwürde in Anerkennung seiner Verdienste um den öffentlichen Dienst, den Umweltschutz und die Künste ausgezeichnet. Eine Ehrendoktorwürde ist eine akademische Auszeichnung, die für besondere Dienste in verschiedenen Bereichen verliehen wird.

Viele Studentinnen und Studenten jubelten dem in Österreich geborenen Hollywoodstar bei seiner Ankunft zu, auch ein roter Teppich wurde für ihn ausgerollt. Zum ersten Mal sei er vor 60 Jahren nach Belfast gekommen, erzählte Schwarzenegger demnach, damals noch auf Einladung des Bodybuilders Ivan Dunbar. Da habe er sich noch nicht vorstellen können, 60 Jahre später hierherzukommen und die Ehrendoktorwürde verliehen zu bekommen. “Es ist unglaublich”, sagte der Ex-Bodybuilder.

Sein erster Besuch in Belfast sei außerdem ein “Durchbruch” für ihn gewesen, erinnerte er sich. Bei einem Bodybuilding-Event habe er zum ersten Mal öffentlich gesprochen, zu diesem Zeitpunkt habe er allerdings nur wenig Englisch gesprochen und sei “fast in Ohnmacht gefallen”. “Was an diesem Tag in Belfast geschah, war für mich so wichtig, weil ich danach jedes Mal, wenn ich einen Wettbewerb gewann, ans Mikrofon ging”, sagte er laut PA. Heute liebe er es, vor Leuten zu sprechen.

Schwarzenegger war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien, zum Weltstar wurde er als Bodybuilder und Actiondarsteller. Mit seiner Ex-Frau, der Journalistin Maria Shriver, hat er vier Kinder. Sein Sohn Patrick wurde vielen mit seiner Rolle in Staffel drei der Erfolgsserie “The White Lotus” bekannt.