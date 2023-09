Ash mit neuer LP und im Dezember live in Graz

Die nordirische Rockband Ash hat sich, wie wohl viele andere Musikschaffende, in der Coronapandemie nur wenig gesehen. Aus dieser aufgezwungenen Pause kam man offenbar mit frischer Energie zurück, wie das am 15. September erscheinende Album “Race The Night” beweist. Das Trio um Sänger und Gitarrist Tim Wheeler klingt auf den elf Stücken eigentlich so, als seien seit den frühen 2000ern nur wenige Tage vergangen.

Kraftvolle Riffs und eingängige Refrains treffen auf einen optimistischen Zugang im Songwriting, wie auch der Titeltrack untermauert. Darin gehe es laut Wheeler um “zufällige Begegnungen und darum, neue Chancen mit beiden Händen zu ergreifen”, wird er vom Label zitiert. Ein erfrischender Zugang, selbst wenn sich musikalisch kaum etwas geändert hat im Hause Ash. Am 4. Dezember ist die Gruppe gemeinsam mit den artverwandten Subways im Grazer PPC zu erleben.