Autobahn-Plakate begrüßen ESC-Gäste in ihrer Landessprache

Von: apa

Die ESC-Branding-Maschinerie läuft auf Vollgas – da lässt sich auch die Asfinag nicht ausbremsen: Auf der Ostautobahn (A4) als zentrale Einfahrtsroute vom Flughafen Wien-Schwechat ins Stadtzentrum begrüßen ab sofort spezielle Song-Contest-Plakate internationale Gäste mit einem “Willkommen in Wien”, wobei die Sujets alle 35 Teilnehmerländer in ihren jeweiligen Landessprachen adressieren. Als Grüß-August fungiert Maskottchen “Polli”, das lächelnde Verkehrshütchen der Asfinag.

Die Aktion – designmäßig hausintern entwickelt, wie man sich beim Autobahnbetreiber stolz zeigt, sei “ein sichtbares Zeichen der Gastfreundschaft” und unterstreiche “den Anspruch Wiens und Österreichs, sich zum Eurovision Song Contest als offener, moderner und internationaler Gastgeber zu präsentieren”, erklärte man am Donnerstag in einer Aussendung. Ein Welcome-Plakat war zuvor von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) und den Asfinag-Vorständen Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser höchstselbst am zentralen Standort des Unternehmens enthüllt worden.