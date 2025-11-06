Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Autor Emmanuel Carrère mit Prix Médicis ausgezeichnet
Autor Emmanuel Carrère mit Prix Médicis ausgezeichnet

Donnerstag, 06. November 2025 | 08:28 Uhr
APA/APA/AFP/JULIE SEBADELHA
Von: APA/sda

Der prominente Autor Emmanuel Carrère wird für sein Buch “Kolkhoze” mit dem französischen Literaturpreis Prix Médicis 2025 ausgezeichnet. Der Roman, mit dem er auch Favorit für den Prix Goncourt war, der am Dienstag aber an Laurent Mauvignier für “La maison vide” vergeben wurde, thematisiert die Beziehung zu seiner 2023 verstorbenen Mutter Hélène Carrère d’Encausse und verknüpft die Familiengeschichte mit autobiografischer Reflexion oder politischer Philosophie.

Auf 560 Seiten zeichnet Carrère ein großes Fresko über vier Generationen der Familie seiner Mutter. Der Titel, auf deutsch Kolchose, steht metaphorisch für das Verknüpfen kollektiver Narrative; der Roman verbindet die Familiengeschichte mit Mechanismen totalitärer Geschichtsverfälschung in Russland, bis hin zum Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der 67-jährige Carrère hat seit den frühen 1980er-Jahren über ein Dutzend Romane geschrieben, von denen viele auch in deutscher Übersetzung vorliegen. Zuletzt erschien sein autofiktionaler Roman “Yoga” (2022). Daneben hat er Drehbücher verfasst, Filme produziert und Regie geführt. Bei den Filmfestspielen von Cannes und in Venedig war er Mitglied der Jury.

Der Prix Médicis für ausländische Romane ging an die britische Autorin Nina Allan für “Les Bons Voisins” (Orig.: “The Good Neighbours”, 2021); in der Kategorie Essay wurde Fabrice Gabriel für “Au cinéma Central” ausgezeichnet. Der Sonderpreis der Jury ging an den ungarischen Schriftsteller Péter Nádas für seine Autobiografie “Ce qui luit dans les ténèbres” (dt.: “Aufleuchtende Details”, 2017).

