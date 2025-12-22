“Avatar: Fire and Ash” legte starken Kinostart hin

Von: APA/Reuters/dpa

“Avatar: Fire and Ash” zündet mehr als ein kleines Einnahmen-Strohfeuer: Der 3. Teil der Blockbusterreihe von James Cameron spielte seit Mitte Dezember rund 345 Mio. US-Dollar (294,57 Mio. Euro) an den weltweiten Kinokassen ein. Damit legte das Werk heuer den zweitbesten Kinostart für einen Hollywoodfilm hin – nach “Zoomania 2”, der auf 556 Mio. US-Dollar kam. In Österreich zählt Camerons Werk mit 112.000 verkauften Tickets nach fünf Tagen zu den Top-Filmstarts des Jahres.

Laut einer Aussendung von Disney spielte “Avatar : Fire and Ash” nach den ersten paar Tagen in Österreich 1,9 Mio. Euro ein. Der Großteil der Tickets – 94 Prozent – sei für 3D-Screenings verkauft worden.

In Deutschland verbuchte Camerons Werk dagegen das beste Startwochenende aller Kinostarts im heurigen Jahr. Bis Sonntag wurden 1,1 Mio. Tickets verkauft. Damit ist der Film zudem auf Platz zwei der besten Filmstarts seit der Corona-Pandemie. Nur der zweite Teil der Reihe “The Way of Water” war im Dezember 2022 erfolgreicher in Deutschland.