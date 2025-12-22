Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Avatar: Fire and Ash” legte starken Kinostart hin
James Cameron entzündet wieder ein Kassenfeuer mit "Avatar"

“Avatar: Fire and Ash” legte starken Kinostart hin

Montag, 22. Dezember 2025 | 14:52 Uhr
James Cameron entzündet wieder ein Kassenfeuer mit \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RODIN ECKENROTH
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

“Avatar: Fire and Ash” zündet mehr als ein kleines Einnahmen-Strohfeuer: Der 3. Teil der Blockbusterreihe von James Cameron spielte seit Mitte Dezember rund 345 Mio. US-Dollar (294,57 Mio. Euro) an den weltweiten Kinokassen ein. Damit legte das Werk heuer den zweitbesten Kinostart für einen Hollywoodfilm hin – nach “Zoomania 2”, der auf 556 Mio. US-Dollar kam. In Österreich zählt Camerons Werk mit 112.000 verkauften Tickets nach fünf Tagen zu den Top-Filmstarts des Jahres.

Laut einer Aussendung von Disney spielte “Avatar : Fire and Ash” nach den ersten paar Tagen in Österreich 1,9 Mio. Euro ein. Der Großteil der Tickets – 94 Prozent – sei für 3D-Screenings verkauft worden.

In Deutschland verbuchte Camerons Werk dagegen das beste Startwochenende aller Kinostarts im heurigen Jahr. Bis Sonntag wurden 1,1 Mio. Tickets verkauft. Damit ist der Film zudem auf Platz zwei der besten Filmstarts seit der Corona-Pandemie. Nur der zweite Teil der Reihe “The Way of Water” war im Dezember 2022 erfolgreicher in Deutschland.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
71
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
33
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
25
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
24
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
19
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 