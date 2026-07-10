Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > BAP feiert 50-jähriges Bestehen mit Stadion-Konzert in Köln
Wolfgang Niedecken beim BAP-Konzert im Kölner Stadion

BAP feiert 50-jähriges Bestehen mit Stadion-Konzert in Köln

Freitag, 10. Juli 2026 | 21:12 Uhr
Wolfgang Niedecken beim BAP-Konzert im Kölner Stadion
APA/APA/dpa/Henning Kaiser
Schriftgröße

Von: APA/dpa

50 Jahre BAP: Aus diesem Anlass ist die deutsche Rockband um Wolfgang Niedecken im Kölner Rheinenergie-Stadion aufgetreten. “Mit diesem Konzert geht schon auch ein Traum in Erfüllung”, sagte Niedecken der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn des Jubiläumskonzertes. In der Ankündigung hieß es, BAP werde “das Kölner Stadion zum Singen, Rocken, Schunkeln und Tanzen bringen!”

“Dieses Stadion ist irgendwie mein Wohnzimmer, ich bin hier alle zwei Wochen um die Heimspiele des 1. FC Köln zu gucken, ich habe hier viele Konzerte miterlebt und drei Mal vor den Rolling Stones gespielt. Jetzt als Topact auf der Bühne zu stehen und einen ganzen Abend zu bestreiten, ist noch einmal etwas ganz Neues. Da kribbelt’s schon enorm.”

Die Kölschrockband BAP feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Niedecken selbst ist im März 75 geworden. Ende November beginnt eine neue Tournee durch Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – Titel “Zielgerade”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Gäste-Ansturm aus Asien und Amerika
Kommentare
67
Bozen: Gäste-Ansturm aus Asien und Amerika
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Kommentare
56
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Kommentare
54
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Gesundheitsranking in Italien: Südtirol überraschend weit hinten
Kommentare
50
Gesundheitsranking in Italien: Südtirol überraschend weit hinten
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Kommentare
47
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 