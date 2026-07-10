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Tourismus im Höhenflug

Bozen: Gäste-Ansturm aus Asien und Amerika

Freitag, 10. Juli 2026 | 10:04 Uhr
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Von: luk

Bozen – Die Sommersaison ist in Bozen solide gestartet. Besonders die Zahl der Nächtigungen dürfte heuer weiter steigen – nicht zuletzt, weil in der Südtiroler Landeshauptstadt seit dem Vorjahr rund 400 zusätzliche Betten zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wird das Publikum zunehmend international: Vor allem Gäste aus Asien sowie Nord- und Südamerika kommen immer häufiger nach Südtirol.

Wie Roberta Agosti vom Verkehrsamt Bozen gegenüber der Zeitung Alto Adige erklärt, verläuft die Saison bislang auf dem Niveau des guten Vorjahres. Mit Spannung werde nun der August erwartet, der traditionell zu den stärksten Reisemonaten zählt. Auffällig sei die wachsende Zahl von Besucherinnen und Besuchern aus Ländern wie Südkorea, Thailand, China, Japan und Argentinien.

Auch HGV-Landespräsident Klaus Berger spricht von einem insgesamt guten Saisonverlauf. Der starke Zuwachs in Bozen sei allerdings auch auf die Eröffnung neuer Beherbergungsbetriebe wie des Falkensteiner-Hotels und des Ferrari Towers zurückzuführen, wodurch das Bettenangebot um rund 400 Plätze gewachsen sei.

In den Ferienregionen abseits der Städte laufe das Geschäft ebenfalls zufriedenstellend. Angesichts der sommerlichen Temperaturen seien vor allem Bergdestinationen gefragt, etwa im Pustertal, wo viele Urlauber Abkühlung suchen.

Die klassischen Herkunftsmärkte – Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien – bleiben zwar weiterhin die wichtigsten, doch besonders stark wächst der Anteil internationaler Gäste aus Übersee. Laut Berger tragen dabei vor allem soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook zur weltweiten Bekanntheit Südtirols bei. Diese Entwicklung sorge allerdings auch dafür, dass sich Besucherströme auf wenige bekannte Ausflugsziele konzentrieren, während viele andere landschaftlich reizvolle Orte deutlich weniger frequentiert werden.

Bezirk: Bozen

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