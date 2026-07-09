Aktuelle Seite: Home > Chronik > Lkw-Lenker auf Autobahn massiv alkoholisiert
Straßenpolizei stoppt ihn bei Brixen

Lkw-Lenker auf Autobahn massiv alkoholisiert

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 10:43 Uhr
Lenker bläst bei Polizeikontrolle in Testgerät
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: mk

Brixen – Die Straßenpolizei von Brixen hat einen 43-jährigen Lkw-Lenker aus Osteuropa wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Ein Alkoholtest über zwei Promille an – ein Wert, das Limit eines Autofahrers um das Vierfache überschreitet. Für Berufskraftfahrer gilt allerdings ohnehin eine strikte Null-Promille-Grenze.

Den Beamten war auf der Brennerautobahn zwischen den Ausfahrten Klausen und Brixen ein Autotransporter aufgefallen, der mit fabrikneuen Neufahrzeugen beladen war und auf einem Baustellen- bzw. Nothaltebereich stand. Die Straßenpolizisten forderten den Lenker auf, die Bucht zu räumen, und lotsten den Lkw zur nahegelegenen Raststation „Plose“, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Schon auf dieser kurzen Strecke bemerkten die Ordnungshüter die unsichere Fahrweise des Mannes. Der anschließende Alkotest bestätigte den Verdacht: Der 43-Jährige war massiv alkoholisiert.

Die Beamten entzogen dem Mann den Führerschein noch an Ort und Stelle. Laut der italienischen Straßenverkehrsordnung drohen dem 43-Jährigen nun drastische Konsequenzen: Neben einer Haftstrafe von acht bis 16 Monaten und einer saftigen Geldstrafe zwischen 2.000 und 8.000 Euro droht ihm ein Fahrverbot von vier bis zu acht Jahren.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
Kommentare
30
Italien: Erst Bergrettung alarmiert, Hilfe dann aber abgelehnt
NATO-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdoğan begonnen
Kommentare
29
NATO-Gipfel mit Festbankett bei Gastgeber Erdoğan begonnen
Steigende Zahl der Hochzeiten in Südtirol
Kommentare
27
Steigende Zahl der Hochzeiten in Südtirol
Schon am 1. Tag: Mehrere Verletzte bei traditioneller Stierhatz – VIDEO
Kommentare
25
Schon am 1. Tag: Mehrere Verletzte bei traditioneller Stierhatz – VIDEO
Nach Verbalattacken: Meloni beschreibt Verhältnis zu Trump als “freundlich”
Kommentare
24
Nach Verbalattacken: Meloni beschreibt Verhältnis zu Trump als “freundlich”
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 