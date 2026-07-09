Lkw-Lenker auf Autobahn massiv alkoholisiert

Von: mk

Brixen – Die Straßenpolizei von Brixen hat einen 43-jährigen Lkw-Lenker aus Osteuropa wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Ein Alkoholtest über zwei Promille an – ein Wert, das Limit eines Autofahrers um das Vierfache überschreitet. Für Berufskraftfahrer gilt allerdings ohnehin eine strikte Null-Promille-Grenze.

Den Beamten war auf der Brennerautobahn zwischen den Ausfahrten Klausen und Brixen ein Autotransporter aufgefallen, der mit fabrikneuen Neufahrzeugen beladen war und auf einem Baustellen- bzw. Nothaltebereich stand. Die Straßenpolizisten forderten den Lenker auf, die Bucht zu räumen, und lotsten den Lkw zur nahegelegenen Raststation „Plose“, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.

Schon auf dieser kurzen Strecke bemerkten die Ordnungshüter die unsichere Fahrweise des Mannes. Der anschließende Alkotest bestätigte den Verdacht: Der 43-Jährige war massiv alkoholisiert.

Die Beamten entzogen dem Mann den Führerschein noch an Ort und Stelle. Laut der italienischen Straßenverkehrsordnung drohen dem 43-Jährigen nun drastische Konsequenzen: Neben einer Haftstrafe von acht bis 16 Monaten und einer saftigen Geldstrafe zwischen 2.000 und 8.000 Euro droht ihm ein Fahrverbot von vier bis zu acht Jahren.