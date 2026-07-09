Was passt fürs Picknick “ohne Kühlschrank”?

Von: mk

Bozen – Heiße Sommertage und ungekühlte leicht verderbliche Lebensmittel sind eine riskante Kombination. Denn Speisen mit Fisch, rohen Eiern oder frischer Sahne sind sehr wärmeempfindlich. Wenn sie verderben, kann ihr Genuss Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Wie lässt sich ein Sommerpicknick organisieren, ohne schwere Kühlboxen kilometerweit mit auf den Berg oder an den See mitzuschleppen? Glücklicherweise überstehen viele Lebensmittel und Speisen mehrere Stunden ohne Kühlung problemlos, da sie wenig Wasser enthalten, von Natur aus haltbar oder bereits gegart sind.

Getreideprodukte wie Couscous, Bulgur oder (Vollkorn-)Nudeln als Grundzutaten sorgen für Sättigung, gekochte Hülsenfrüchte, vegane Aufstriche, Hartkäse (z.B. Bergkäse, Pecorino), hartgekochte Eier und Nüsse liefern Proteine. Knackige Karotten-, Kohlrabi- und Gurken-Sticks sowie Radieschen, getrocknete Tomaten, druckfeste Früchte und Trockenobst bereichern das Picknick mit Farbe, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen.

Das deutsche Verbraucherschutzmagazin Öko-Test empfiehlt pikante Gemüse-Muffins auf der Basis von Vollkornmehl, Oliven, Paprika, Zucchini, getrockneten Tomaten und Kräutern und dazu einen (Berg-)Linsensalat mit Karotten, Walnüssen, roter Zwiebel und Petersilie. Kleine, handliche Frittatas aus Eiern, Milch oder Getreide-Drink, Paprika, Zucchini und Käse lassen sich ebenfalls gut in der Muffin-Backform zubereiten. Wunderbar als Fingerfood eignen sich Tortillas, beispielsweise mit Hummus (Kichererbsenaufstrich), gegrilltem Gemüse und Rucola gefüllt, eingerollt und halbiert. Eine Focaccia mit getrockneten Tomaten und Kräutern oder Mini-Pizzette kommen bei den Picknick-Gästen sicher auch gut an. Für Naschkatzen gibt es getrocknete Apfelringe und Marillen, eine Knabber-Nussmischung, saftiges Bananenbrot oder Blechkuchen ohne Sahne und ohne Schokolade, dafür mit viel Obst.

„Das alles packt man möglichst umweltfreundlich, also ohne weitere Verpackungsmaterialien, in wieder verwendbare Proviantdosen aus Edelstahl oder Gläser mit Schraubdeckel“, rät Silke Raffeiner, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol. „Bei saftigen Lebensmitteln und Speisen ist natürlich auf einen auslaufsicheren Verschluss zu achten.“ Bienenwachstücher sind eine Alternative zu Alu- oder Frischhaltefolie. Weitere nützliche Utensilien sind (Stoff-)Servietten, Mehrweg-Besteck oder Zahnstocher, Mehrweg-Becher, eine Picknickdecke und, nicht zu vergessen, eine ausreichende Menge an Getränken.

Vorsicht ist jedoch in Bezug auf Messer geboten. Laut dem neuen italienischen Sicherheitsdekret vom 24. Februar, abgeändert am 24. April und seit 25. April 2026 in Kraft, ist außerhalb der Wohnung das Mitführen von Messern mit einer Klingenlänge über ach Zentimeter sowie von Klappmessern mit einseitiger spitzer Klinge von mindestens fünf Zentimeter Länge, die mit einer Arretierung ausgestattet sind oder sich mit einer Hand öffnen lassen, nur dann zulässig, wenn man einen triftigen Grund dafür hat. Dazu zählen neben Arbeitserfordernissen (z.B. für Köche und Landwirte) sportliche Aktivitäten, Trekking und die Jagd. Für Messer mit doppelseitiger spitzer Klinge, Butterflymesser und getarnte Messer gelten strengere Bestimmungen, doch auch für das Mitführen eines simplen Schälmessers mit einer Klingenlänge unter acht Zentimetern ist ein stichhaltiger Grund erforderlich.