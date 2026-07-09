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Pkw überschlägt sich bei Lüsen

Vater und Sohn überstehen Horror-Unfall nahezu unverletzt

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 09:00 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehr Lüsen
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Von: mk

Lüsen – Zu einem dramatischen Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag auf dem Weg von der Lüsner Alm zurück ins Dorf gekommen. Ein Pkw ließ sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr einwandfrei steuern und überschlug sich. Trotz allem blieben die beiden Insassen – Vater und Sohn – wie durch ein Wunder nahezu unverletzt.

Wie die Freiwillige Feuerwehr von Lüsen den Unfall schildert, ist der Pkw von der Fahrbahn abgekommen, geriet in die Böschung und hat sich überschlagen. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke und stürzte schließlich auf die darunter verlaufende Straße.

Die beiden Fahrzeuginsassen – Vater und Sohn – blieben wie durch ein Wunder nahezu unverletzt und konnten das Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Laut einem Bericht von Alto Adige online hatten bei der Fahrt ins Tal die Bremsen offenbar versagt.

Die beiden Insassen wurden von den First Respondern erstversorgt und anschließend mit leichten Verletzungen dem Rettungsdienst übergeben.

Die Freiwillige Feuerwehr von Lüsen sicherte die Unfallstelle, unterstützte die Bergung des Unfallfahrzeugs und führte die notwendigen Aufräumarbeiten durch. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Fahrzeug dem Abschleppdienst übergeben.

Bezirk: Eisacktal

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