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Taylor Swfts Hochzeitsparty rief viele Fans auf den Plan

Swifties zahlen je 25 Dollar fÃ¼r Abfall der Hochzeitsfeier

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 01:36 Uhr
Taylor Swfts Hochzeitsparty rief viele Fans auf den Plan
APA/APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ROY ROCHLIN
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Von: APA/AFP

Zigarettenstummel, Trinkhalme und anderer Abfall: Fans von Taylor Swift haben je 25 Dollar (21,92 Euro) für auf der Straße eingesammelte Überreste der Hochzeit des Popstars mit US-Footballer Travis Kelce gezahlt. Dies berichtete der New Yorker Künstler Justin Gignac, der den Müll am vergangenen Wochenende rings um den Madison Square Garden eingesammelt hatte. Dort feierten Swift und Kelce ihre riesige Hochzeitsparty mit rund tausend Gästen.

Gignac sammelte auf den Straßen rings um die Veranstaltungsarena auch Verschlüsse von Wasserflaschen, Lutscher-Reste, polizeiliche Absperrbänder, Besteckteile sowie einen einzelnen linken AirPod-Kopfhörer ein. Und selbst einen Ovulationstest zur Schwangerschaftsplanung fand er.

Gignac bot den Abfall im Internet an – und machte damit ein gutes Geschäft: Durch den Verkauf von 50 Artikeln habe er 1.250 Dollar eingenommen, sagte er am Mittwoch. Hauptkäufer seien “vor allem Swifties, die einfach nur ein Stück der Hochzeit besitzen wollen, auch wenn es nur einen indirekten Bezug hat”. Zu den Beweggründen für seine Aktion sagte der Künstler: “Ich versuche, kulturelle Momente in New York festzuhalten, und dies schien ein bedeutender zu sein.” Es sei ihm darum gegangen, “eine kleine Zeitkapsel dieses Augenblicks einzufangen”.

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