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Komplizierte Beziehung zwischen Champion und Altmeister – VIDEO

Sinner gegen Djokovic: Neuauflage einer ewigen Rivalität

Donnerstag, 09. Juli 2026 | 07:02 Uhr
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Instagram/Wimbledon
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Von: ka

Wimbledon/Sexten – Mit dem Match Sinner gegen Đoković am Freitag im Halbfinale von Wimbledon kehrt der Klassiker eines Duells zurück, denn der imposante Aufstieg des Sextners zur Nummer 1 der Tenniswelt begann mit der „Entthronung” des inzwischen 39-jährigen Serben, der in seiner langen und erfolgreichen Karriere so viel gewonnen hat wie kein anderer Tennisprofi vor ihm.

Die komplizierte Beziehung zwischen den beiden sowie Sinners Duell mit sich selbst verleihen dem Duell zusätzliche Würze. Zunächst waren sie Lehrer und Schüler, verbunden durch gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Diese scheinen zumindest dem Anschein nach stärker zu sein als die ätzenden Worte, die der serbische Champion mit seinen Äußerungen zur Clostebol-Affäre von sich gegeben hat. Nun ist Jannik Sinner die Nummer 1 der Tenniswelt. Er hat sich vom Tiefschlag bei den French Open erholt und ist zurück auf der Mutter aller Tennisbühnen: Wimbledon. Novak Đoković gehört zu den wenigen, die ihn in diesem Jahr schlagen konnten.

Instagram/Wimbledon

Wieder einmal wie gewohnt: Jannik Sinner wird ein wenig schüchtern, als er nach Novak Đoković gefragt wird. „Das erste Mal traf ich ihn in Monte-Carlo, wo man mich zum Training mitgenommen hatte. Wir haben ein Foto geschossen. Ich trug ein blaues Sweatshirt und hatte lange Haare. Damals war er für mich unerreichbar. Ich bin Realist und dachte mir: ‚Ich werde niemals sein Niveau erreichen.‘“ Er lächelt, wie so oft, wenn Kindheitserinnerungen hochkommen.

Es war der Auftritt des Champions – all das, wovon der damals „rothaarige Junge“ träumte, aber nicht für möglich gehalten hatte. „Als ich zum ersten Mal gegen ihn spielte – ebenfalls in Monte-Carlo –, war ich vor dem Spiel einfach nur glücklich, dabei zu sein, und hoffte, wenigstens ein Spiel zu gewinnen. Als dann der erste Sieg gegen ihn kam, war das ein irrealer Moment.“

Instagram/Jannik Sinner

Wichtiger war jedoch der zweite Sieg, denn er markierte den Wendepunkt im Leben der Nummer 1 der Tenniswelt. Málaga, November 2023: Halbfinale des Davis-Cups. Drei Matchbälle für den Serben, 0:40 beim Aufschlag von Sinner. Die übliche Geschichte, denken alle: Der beste Spieler aller Zeiten hat auch in entscheidenden Momenten – und nicht nur da – einen Weg gefunden, zu gewinnen, noch einmal zu überleben. Doch nein. Innerhalb einer Minute änderte sich alles. Jannik widersetzt sich seinem Schicksal, wehrt die drei Matchbälle ab und nimmt dann einem fassungslosen Novak den Aufschlag ab – die Welt steht Kopf. Als Frucht dieses unerwarteten Ausgangs folgt im darauffolgenden Januar auch der Sieg im Halbfinale in Melbourne – der Wegbereiter für den ersten Grand-Slam-Titel des Sextners.

Instagram/Jannik Sinner

„Selbst als ich vor der Niederlage bei den Australian Open in diesem Jahr eine Siegesserie gegen ihn hatte, dachte ich immer, dass man gegen ihn verlieren kann. Es ist schön zu sehen, wie er trainiert, wie er auf seinen Körper achtet und wie motiviert er ist. Er ist immer noch hier, gibt 100 Prozent und versucht, seinen 25. Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Es ist schön, ihn hier zu haben.“

Früher oder später wird jemand ein Buch über die komplizierte Beziehung zwischen Đoković und Sinner schreiben. Früher waren sie Lehrer und Schüler, verbunden durch gegenseitige Wertschätzung und Respekt. Diese scheinen zumindest dem Anschein nach stärker zu sein als die ätzende Kritik, die der serbische Champion mit seinen Bemerkungen zur Clostebol-Affäre geäußert hat. Das wird deutlich daran, wie Jannik über den Mann spricht, der sein Tennis und seine Lebenseinstellung geprägt hat. In Jannik hält dieses alte Gefühl der Bewunderung den Missverständnissen – nennen wir sie so – stand.

Instagram/Novak Djokovic

Am Freitag kommt es erneut zu einem Match zwischen Novak und Jannik. So wie es an jedem entscheidenden Wendepunkt im Leben der Nummer 1 der Welt schon immer der Fall war, einschließlich des Halbfinales im letzten Jahr hier in Wimbledon. Doch kann Đoković, der von fünf extrem harten Fünf-Satz-Matches – das letzte davon erst am Dienstag gegen Félix Auger-Aliassime – gezeichnet ist, dessen Beine immer dünner werden und der sichtlich vom Vergehen der Zeit eingeholt wird, noch das kraftvolle Tennis spielen, mit dem er Sinner in diesem Jahr in Australien besiegt hat? Das halten viele Experten für sehr unwahrscheinlich.

Instagram/Wimbledon

Zudem scheint Jannik das sportliche Drama bei Roland Garros, wo er mit 29 Siegen in 71 Tagen – darunter auch Rom – angekommen war, verarbeitet und seine Lehren daraus gezogen zu haben. Er hat gelernt, mit dem ungewohnten Klima in London umzugehen. Nach dem schwierigen Fünfsatzspiel zum Auftakt gegen Miomir Kecmanović und den folgenden vier Runden wirkt er gelassener, als ob er mit jeder Minute mehr Vertrauen in seinen Körper fände.

Während des Spiels gegen Jan-Lennard Struff bat er sogar um einen zusätzlichen Satz Handtücher. Er ließ sich wiederholt das gekühlte Handtuch vom Balljungen reichen, das er sich um den Hals legen konnte. Dabei kam ein hautfarbenes Tape zum Vorschein, das von seiner rechten Schulter bis zur Mitte seines Rückens verlief. Er ist kein dominanter oder strahlender Sieger, sondern wirkt eher pragmatisch. „Ich bin 24 Jahre alt und mache das, was ich liebe. Tennis zu spielen macht mir Spaß. Je weiter das Turnier voranschreitet, desto besser gefällt es mir.“

APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Jannik ist zurück auf der Mutter aller Tennisbühnen, in Wimbledon, und gilt am Freitag im Halbfinale als Favorit. Doch er spielt gegen Novak Đoković, den Größten aller Zeiten, der schon unzählige Male gestürzt und wieder aufgestanden ist. Maximale Vorsicht und Respekt sind also geboten – wie es sich für einen ehemaligen Schüler gegen seinen Lehrmeister gehört. Sinner gegen Đoković – die Neuauflage einer ewigen Rivalität.

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