Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Barry Manilow verschiebt nach Krebs-OP weitere Konzerte
Arzt rät vor längeren Auftritten ab

Barry Manilow verschiebt nach Krebs-OP weitere Konzerte

Samstag, 21. Februar 2026 | 04:34 Uhr
Arzt rät vor längeren Auftritten ab
APA/APA/AFP/MICHAEL TRAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Pop-Star Barry Manilow (82, “Mandy”) muss nach einer Lungenkrebs-Operation seine geplante Konzerttour durch mehrere US-Staaten verschieben. Er habe einen “sehr deprimierenden” Besuch bei seinem Arzt hinter sich, teilte der Pop-Sänger auf Instagram mit. Der Chirurg habe ihm von längeren Auftritten abgeraten. Er würde zwar täglich schon wieder Sport treiben, aber er könne derzeit nicht mehr als drei Songs hintereinander singen, räumte Manilow ein.

Der Sänger verschiebt nun mehr als ein Dutzend Konzerte, die er ab Ende Februar bis Mitte März geplant hatte. Er hoffe aber, Ende März wieder in Las Vegas auf der Bühne zu stehen und ab April auf Tour zu gehen, teilte der Grammy-Preisträger seinen Fans mit.

Kurz vor Weihnachten hatte Manilow seine Lungenkrebs-Diagnose öffentlich gemacht. “Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss”, schrieb er damals auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um das verdächtige Gewebe zu entfernen. Im Zuge der Erkrankung hatte Manilow bereits mehrere für Jänner und Mitte Februar geplante Konzerte verschoben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
68
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
47
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
41
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
39
Von Baby-Gang umzingelt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 