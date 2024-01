“Behind Blue Eyes”: Anna Ermakova bringt Single heraus

Anna Ermakova singt "Behind Blue Eyes"

“Let’s Dance”-Gewinnerin Anna Ermakova (23) bringt an diesem Freitag ihre erste eigene Single “Behind Blue Eyes” heraus. Darauf erzählt die Tochter von Tennisstar Boris Becker und Model Angela Ermakova “auf emotionale Art und Weise ihre Geschichte”, wie es hieß. Die britische Rockband The Who hatte den Song 1971 veröffentlicht, seitdem wurde er bereits von vielen Musikern gecovert.