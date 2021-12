Sexten – Der Winter in den Dolomiten zieht Jahr für Jahr Menschen aus allen Winkeln dieser Erde in seinen Bann. „Es ist die Jahreszeit, in der das Naturerlebnis noch intensiver und die Bergwelt noch imposanter scheint – in der aber auch das kleinste Hoppala mitunter wenig idyllisch enden kann“, warnt derTourismusverein Sexten. Passend dazu ist nun der „BergWinterKnigge“ für die Sextner Dolomiten erschienen. Mit der richtigen Portion Humor werden die Grundregeln für den Winter am Berg erklärt – zur eigenen Sicherheit, aber auch zum Schutz der Natur.

68 Seiten im angenehm gebundenen Taschenbuch-Format fasst der „Bergwinterknigge“, der als zweiter Band zum Dolomiten-Knigge mit all den Benimmregeln, Tipps und Tricks erscheint. „Viele nützliche Tipps rund um das winterliche Erlebnis Berg, einige gutgemeinte Ratschläge und ein paar Spielregeln in der Manteltasche, Schneestiefel geschnürt – und los geht’s!“

Wie auch im „Sommer-Knigge“ geht es bei der Winter- Ausgabe vor allem um eines: Respekt. Das ist bei jeder Bergtour, zu jeder Witterung oder Jahreszeit, immer eine grundlegende Voraussetzung. Denn schon der kleinste Fehler kann im Gebirge fatal enden. Aber auch der Respekt vor der Natur und vor den Mitmenschen gehört dazu. Weitere Themen wie Planung, Fitness, die richtige Ausrüstung oder das Verhalten bei Schneefall und in den Berghütten werden vom “BergWinterKnigge” angesprochen. Schließlich ist der Winter eine wesentlich gefährlichere Jahreszeit, als der Sommer. Kalte Temperaturen, kurze Tage, Schnee und Eis, Lawinen – die Liste der Gefahren ist lang. Doch für alles gibt es im dreisprachig verfassten Taschenbuch Tipps und Tricks. Mit dem richtigen „Know-how“ kann der Bergwinter in vollen Zügen genossen werden.

Natur genießen, schützen und erhalten

Damit der Aufenthalt am Berg aber nicht nur von uns Menschen, sondern auch von allen Lebewesen in der Natur genossen werden kann, ist das Thema Umweltschutz ein fundamentaler Teil des „BergWinterKnigges“. Langläufer und Schneeschuhwanderer sollten etwa in den bereits befahrenen bzw. begangenen Spuren bleiben, um nicht die Winterruhe des ein oder anderen Waldbewohners zu stören. Auch wenn ein warmes Auto bei bitterkalten Temperaturen wie der Himmel auf Erden erscheint, sollte der Motor trotzdem nicht allzu lange laufen, damit die Bergluft auch weiterhin als gesund und frisch gelten. Und dass Müll auf dem Berg gar nichts zu suchen hat, das dürfte mittlerweile allen klar sein – der „BergWinterKnigge“ erinnert die Leser zur Sicherheit trotzdem noch einmal daran. Der „BergWinterKnigge“ ist im Tourismusverein Sexten erhältlich.