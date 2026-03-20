Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bericht: US-Actionstar Chuck Norris ins Spital eingeliefert
Chuck Norris bei einer Filmpremiere im Jahr 2012

Bericht: US-Actionstar Chuck Norris ins Spital eingeliefert

Freitag, 20. März 2026 | 01:04 Uhr
Chuck Norris bei einer Filmpremiere im Jahr 2012
APA/APA/AFP/Getty/FRAZER HARRISON
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der US-Schauspieler und Actionstar Chuck Norris ist laut einem Medienbericht in ein Krankenhaus auf Hawaii eingeliefert worden. Der 86-Jährige sei jedoch “guter Dinge”, berichtete die Promi-Website “TMZ” am Donnerstag unter Berufung auf eine ungenannte Quelle. Ein Sprecher von Norris äußerte sich vorerst nicht. In dem Bericht war von einem nicht näher bezeichneten “Notfall” die Rede. Er habe sich auf der Insel Kauai ereignet, schrieb “TMZ”.

Norris hatte am 10. März seinen 86. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte er in Online-Netzwerken ein Video, das ihn beim Boxen zeigt. Dazu schrieb er, in Anlehnung an die in den 2000er Jahren beliebten Chuck-Norris-Witze: “Ich werde nicht älter. Ich steige ein Level auf.”

Der Kampfsportler spielte seit seinem Schauspieldebüt Ende der 1960er Jahre in einer Reihe von Actionfilmen mit. Zu einer Leinwandikone machte ihn sein Kampf mit dem Kung-Fu-Superstar Bruce Lee in dem Film “Die Todeskralle schlägt wieder zu” von 1972. Seinen bisher letzten Auftritt hatte er in “Agent Recon” von 2024.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Kommentare
88
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Südtirol schnupft
Kommentare
68
Südtirol schnupft
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Kommentare
64
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient
Kommentare
52
Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Kommentare
47
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 