Berlinale-Chefin ist “Kevin – Allein zu Haus”-Fan

Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 10:41 Uhr
APA/APA/dpa/Bernd von Jutrczenka
Von: APA/dpa

Berlinale-Chefin Tricia Tuttle (55) ist großer Fan des Weihnachtsklassikers “Kevin – Allein zu Haus”. Der Film sei definitiv einer der Lieblingsweihnachtsfilme ihrer Familie. “Ich werde nie genug davon bekommen, diesen Film zu schauen. Er ist lustig und bewegend. Manchmal muss man eine Träne verdrücken”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Komödie aus dem Jahr 1990 gehört zu den populärsten Weihnachtsfilmen.

Im Film vergisst eine amerikanische Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub nach Europa ihren jüngsten Sohn (Macaulay Culkin), der sich daraufhin alleine gegen Einbrecher wehren muss und allerhand Abenteuer erlebt. Über den heute 45-jährigen Culkin sagte Tuttle, er habe damals eine der besten schauspielerischen Leistungen eines Kindes aller Zeiten abgeliefert. “Ich bin eigentlich kein großer Fan von Slapstick, aber dieser Film bringt mich immer sehr zum Lachen”, erzählte die US-Amerikanerin.

Passendes Halloween-Kostüm des Sohnes

Ihr Sohn habe sich zu Halloween als einer der Einbrecher verkleidet. Er habe sich dafür einen Bügeleisenabdruck ins Gesicht geschminkt – einer der Einbrecher wird in einer Filmszene von einem heißen Bügeleisen getroffen – und sich die Haare hochgesteckt. “Ich fand das Kostüm toll.”

Die nächsten Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind vom 12. bis 22. Februar 2026 geplant. Bekannt ist bereits, dass Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wird und Regisseur Wim Wenders den Juryvorsitz übernimmt.

