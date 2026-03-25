Besondere Platten zu Jubiläen von Falco und Udo Jürgens

Von: apa

Vor 40 Jahren, exakt am 29. März 1986, stand Falcos “Rock Me Amadeus” an der Spitze der US-Charts. Bis heute ist keinem weiteren deutschsprachigen Song dieses Kunststück gelungen. Und vor 60 Jahren gewann Udo Jürgens mit “Merci Chérie” den Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne (heute ESC) in Luxemburg. Sony Music würdigt beide Jubiläen mit speziellen Vinyl-Picture-Discs, also Schallplatten, in denen Fotos eingearbeitet sind.

Die Falco-LP, limitiert auf 3.333 Stück, zeigt die ikonischen Original-Covermotive der damaligen internationalen und der europäischen Veröffentlichung von “Rock Me Amadeus”. Musikalisch werden acht Versionen des Hits geboten – Originalmixe des Hits sowie eine aus Originalelementen produzierte Rekonstruktion von Blank & Jones. Zum Record Store Day (18. April) folgt eine “Rock Me Amadeus”-Single in Gold.

Die Sonderauflage von Jürgens “Merci Chérie” kommt am 8. Mai in den Handel. Das Motiv der Picture Disc besteht aus zwei Udo-Fotos vom Song Contest 1966. Auf Seite A finden sich verschiedene Live- und Studioaufnahmen des Liedes aus mehreren Jahrzehnten, die laut Vorankündigung zeigen, “wie Udo Jürgens seinen Welthit immer wieder neu interpretierte und weiterentwickelte”. Seite B “präsentiert die internationale Strahlkraft des Songs” mit Versionen auf Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch. Eine japanische Fassung als Bonustrack rundet das Ganze ab.