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Der Kopmponist hat seit Jahren gesundheitliche Probleme

“Bild”: Komponist Siegel nicht mehr in künstlichem Koma

Freitag, 17. Juli 2026 | 19:42 Uhr
Der Kopmponist hat seit Jahren gesundheitliche Probleme
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
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Von: APA/dpa

Schlagerkomponist Ralph Siegel (80, “Ein bisschen Frieden”) ist nach einem Bericht der “Bild” vom Freitag aus dem künstlichen Koma erwacht. Damit sei nach einer schweren Lungenentzündung “ein erster großer Schritt geschafft”, zitierte die Zeitung seine Frau Laura Siegel. “Das künstliche Koma konnte beendet werden und er ist wach und heute hat ihn sein Halbbruder Jörg Woltmann aus Berlin mit seinem Besuch überrascht und er hat sich riesig gefreut.”

Eine unmittelbare Bestätigung der Familie gab es zunächst nicht. Auf Instagram hatte Siegels Familie am 6. Juli über den Gesundheitszustand des Komponisten informiert. Demnach lag er im künstlichen Koma, konnte aber selbstständig atmen. Giulia Siegel hatte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur die Echtheit des Beitrags bestätigt.

Siegel hat nach Angaben auf seinem Instagram-Account mehr als 3.000 Lieder veröffentlicht, zu den bekanntesten zählen “Griechischer Wein” und “Ein bisschen Frieden” – der Titel, mit dem die Sängerin Nicole 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) gewann. In den vergangenen Jahren war Siegel mehrfach erkrankt, unter anderem an Krebs.

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