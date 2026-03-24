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Michael Krammer verlegt seinen Lebensmittelpunkt

Bilderbuch-Gitarrist Michael Krammer zieht sich zurück

Dienstag, 24. März 2026 | 10:35 Uhr
Michael Krammer verlegt seinen Lebensmittelpunkt
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
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Von: apa

Bilderbuch-Gitarrist Michael “Snacky Mike” Krammer zieht sich nach mehr als 17 Jahren bei der Gruppe “ab sofort” aus dem Bandleben zurück. Das gab der Musiker via Social Media am Dienstag bekannt. “Der Bilderbuch-Weg geht weiter”, hieß es in einer Aussendung des Managements.

“In den letzten Jahren hat sich meine Lebensweise spürbar gewandelt”, schrieb Krammer auf Instagram. “Diese Veränderung hatte sich bei mir zeitweise in einer inneren Unruhe, gesundheitlichen Themen und einer existenziellen Krise gezeigt.” Schon 2022 hatte der Gitarrist eine Pause eingelegt und sich nicht am Schaffensprozess der EP “Softpower” und der Single “Bluezone” beteiligt.

“Ich bin vor kurzem Vater geworden und habe seit 2024 damit begonnen, einen zweiten Lebensmittelpunkt in Südamerika aufzubauen. Dadurch verschieben sich meine Aufmerksamkeit und Energie. Ich möchte mehr Raum schaffen für Familie, für persönliches Wachstum sowie für innere und äußere Balance und bitte, das zu respektieren”, so Krammer.

Band macht weiter und kündigt neues Album an

Für die Band habe sich dieser Ausstieg schon länger abgezeichnet, hieß es in der Mitteilung ihres Managements. “Die kreativen Prozesse haben sich in letzter Zeit an Mikes neue Bedürfnisse angepasst. Jetzt ist der Ausstieg und der Abschied fix.”

“Wir respektieren Mikes neues Leben mit allem, was das für uns als Band in Konsequenz bedeutet”, betont die Band via Instagram. “Bilderbuch schöpft schon immer Kraft aus der Veränderung und dem Mut, neu anzufangen.” Man sei “bereit für eine neue Ära”. Im Februar wurde die Single “Irgendwo” veröffentlicht und Bilderbuch kündigen für 2026 ihr neuntes Album an.

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