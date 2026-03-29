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Das dynamische Kommentatorenduo kehrt auch 2026 zurück

Böhmermann und Schulz kommentieren auch den Wiener ESC

Sonntag, 29. März 2026 | 10:40 Uhr
Das dynamische Kommentatorenduo kehrt auch 2026 zurück
APA/APA/dpa/Gateau/Wendt
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Von: apa

Bald gehören sie zum fixen Inventar des Eurovision Song Contests wie Andi Knoll oder die Lichtmaschine: Das Komikerduo Jan Böhmermann und Olli Schulz wird auch heuer wieder für FM4 den ESC live in Wien kommentieren. Ab 20.45 Uhr gehen die beiden deutschen Satiriker am 16. Mai, dem Tag des großen Finales, live auf Sendung – auf FM4, im Videostream auf fm4.ORF.at sowie auf ORF ON.

Bereits zum vierten Mal in Folge kommentiert das Duo damit wieder mutmaßlich ironisch das Geschehen auf den Brettern der ESC-Bühne, die vielleicht nicht die Welt, aber doch europaweite Aufmerksamkeit bedeuten. Und nachdem für Österreich ein ESC in Wien eben doch etwas Außergewöhnliches ist, laden die Macher hinter dem erfolgreichen Podcast “Fest & Flauschig” diesmal sogar zum Nachschmecken ein. So gibt es am 17. Mai, einen Tag nach dem großen Finale, im Burgtheater ab 11.30 Uhr das Rückschauformat “Frivoles Treiben auf der Burg – Die Fest & Flauschig Eurovision-Matinee”.

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