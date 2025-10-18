Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Brian May überraschte Fans bei Musical-Premiere
Queen-Leadgitarrist spielte in Stuttgart ein Solo

Brian May überraschte Fans bei Musical-Premiere

Samstag, 18. Oktober 2025 | 11:17 Uhr
Queen-Leadgitarrist spielte in Stuttgart ein Solo
APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod
Von: APA/dpa

Überraschung für Queen-Fans: Bei der Premiere des Musicals “We Will Rock You” in Stuttgart kam Sir Brian May auf die Bühne. Der 78 Jahre alte Leadgitarrist und Songwriter der legendären Band spielte zum Abschluss der Show im Stage Palladium Theater das Solo der Rock-Hymne “Bohemian Rhapsody”. Das Publikum feierte den unerwarteten Gastauftritt.

“Ich wollte eine richtige Überraschung”

“Ich wollte nicht über den roten Teppich, ich wollte eine richtige Überraschung”, sagte May im Anschluss am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. May schrieb Musikgeschichte, komponierte Welthits wie “We Will Rock You” oder “The Show Must Go On”, wurde sogar zum Ritter geschlagen.

Queen gilt als eine der besten und erfolgreichsten Rockbands der Welt. Mit ihrer Mischung aus Rock, Oper, Pop und Theatralik haben die Musiker um Sänger Freddie Mercury Generationen von Fans weltweit begeistert. Hits wie “Another One Bites The Dust” oder “We Are The Champions” sind längst zu epischen Hymnen geworden.

Musical mit neuem Drehbuch und anderer Besetzung

Die Queen-Show ist wahrlich nicht neu, feierte bereits im Jahr 2002 Premiere in London. Auch in Stuttgart war das Musical bereits zu Gast – 2008 bis 2010. Nun wurde der Stoff neu inszeniert, mit neuem Drehbuch, anderen Choreografien und jüngerer Besetzung.

